IFAT Brasil começa nesta quarta (25) com atrações inéditas

A IFAT Brasil 2025, Feira Internacional para Água, Esgoto, Drenagem e Soluções em Recuperação de Resíduos, começa nesta quarta-feira (25), no São Paulo Expo, voltada à inovação e desenvolvimento sustentável no setor ambiental. Em sua segunda edição, a feira reúne centenas de expositores nacionais e internacionais, além de representantes de todos os estados brasileiros.



Organizada pela Messe Muenchen do Brasil, a IFAT Brasil se firma como uma plataforma para negócios, troca de conhecimento e exposição de tecnologias voltadas à gestão de recursos hídricos, resíduos, energia e mudanças climáticas.



“Na IFAT Brasil 2025 estamos comprometidos em conectar habilidades, sincronizar regulações e identificar necessidades para impulsionar o setor de tecnologias ambientais. Ao comparecer à IFAT Brasil, o público ficará por dentro das tendências globais através de palestras e debates com representantes nacionais e internacionais, além de conhecer cases de sucesso que estão revolucionando o setor”, afirma Rolf Pickert, CEO da Messe Muenchen do Brasil, organizadora do evento.



Em 2024, o evento estreou com mais de 71 horas de conteúdo técnico, 132 palestrantes de 10 países e grande repercussão no setor. Para 2025, a programação foi ampliada, com novos espaços temáticos e experiências ao vivo.



Congresso Internacional



Durante os três dias da IFAT Brasil 2025, o público poderá acompanhar o Congresso Internacional, que reúne especialistas, empresas e autoridades do Brasil e do mundo para discutir as principais tendências, desafios e inovações em gestão hídrica, gestão de resíduos e economia circular.



As sessões são gratuitas, com vagas limitadas, e contam com tradução simultânea de português para espanhol e inglês. Para se inscrever, os interessados devem primeiro realizar o credenciamento, também gratuito, neste link.



A entrada nas salas será por ordem de chegada e está sujeita à capacidade dos espaços, por isso recomenda-se que os participantes cheguem com antecedência. A programação completa pode ser acessada neste link. Os certificados de participação estarão disponíveis no site após o evento, exclusivamente para quem estiver presente nas sessões do congresso.



Outros destaques

Blue Stage: foco na gestão inteligente da água e do esgoto, abordando temas como conservação e manejo de corpos hídricos, controle de cheias, sistemas urbanos de drenagem e regularização pública e tarifária.



Orange Stage: dedicado a debates sobre gestão, recuperação energética e valorização de resíduos, com foco na economia circular, profissionais de destaque no mercado, explorando métodos e alternativas para transformar desafios em soluções sustentáveis.



Arena de Demonstração: voltado para a apresentação de equipamentos ao vivo, com mais de 2 mil m² de área livre e ativação totalmente gratuita para expositores. Vai funcionar todos os dias, das 14h às 18h.



Arena de Inovação e Startups: um espaço dedicado a promover soluções tecnológicas emergentes e startups que estão transformando o setor de água e saneamento. A Arena de Inovação e Startups será o ponto de encontro para empresas inovadoras, operadores e líderes da indústria, oferecendo uma plataforma única para apresentar tendências, estabelecer conexões estratégicas e explorar oportunidades de crescimento.

Solutions Lounge: espaço gratuito dentro do evento para apresentação de cases de sucesso dos expositores para o público visitante. Inscrições serão feitas na hora.

Visitas técnicas: parceria com a Lavoro Solutions, proporciona uma experiência em campo para o público. Mais informações: https://ifatbrasil.com.br/visitas-tecnicas-lavoro/

O evento tem Patrocínio Ouro+ da CAIXA e Governo Federal.





Serviço

IFAT Brasil 2025

Data: 25 a 27 de junho de 2025

Local: São Paulo Expo – São Paulo – Brasil

Horário: 13h às 20h

Credenciamento gratuito: https://ifatbrasil.com.br/credenciamento

Inscrições gratuitas para o Congresso: basta clicar aqui e inserir o email/CPF e senha de cadastro.

Mais informações: https://ifatbrasil.com.br/

