Board Valley 2025 realiza evento em Goiânia

No dia 27 de junho, Goiânia (GO) recebe o Board Valley 2025, evento de governança corporativa. Organizado pela Board Academy, o encontro apresenta palestras técnicas, estudos de caso e sessões interativas, oferecendo imersão completa no universo da governança.

Entre os palestrantes confirmados estão Rogério Rego, headhunter e cofundador da CLevel2 to Board, que abordará o “Mercado de Conselheiros em 2025”; Ricardo Dalbosco, LinkedIn Top Voice e Conselheiro com “O futuro das carreiras”; Eduardo Gomes, presidente do Conselho da Board Academy, com o Talk: “Carreira de Conselheiro” e Farias Souza, CEO da Board Academy, com a palestra “A Virada de Chave”.

O evento é uma iniciativa da Board Academy, escola de governança corporativa, que auxiliou na formação de mais de seis mil conselheiros, contribuindo para a capacitação de profissionais para atuação em conselhos em todo o país. Em 2024, a iniciativa alcançou mais de 2.000 profissionais em cinco capitais, e em 2025 já passou por São Paulo, Florianópolis e Brasília, reunindo mais de 1.000 participantes.

“Conselhos não são feitos só de relatórios e reuniões formais. O Board Valley existe para mostrar como decisões são tomadas na prática, com exemplos de erros, acertos e o que nunca te contaram antes”, explica Farias Souza, CEO da Board Academy. A edição de Goiânia mantém o formato hands-on, presente em outras capitais, com workshops práticos e simulações de situações reais enfrentadas por conselheiros no dia a dia corporativo.

Com abordagem multidisciplinar, o evento integra conhecimentos sobre governança, compliance, ESG e gestão de riscos, atendendo tanto a profissionais que buscam ingressar em conselhos quanto aos que já atuam nessa área. A programação foi desenhada para proporcionar a troca de experiências entre participantes e palestrantes.

Serviço:

Board Valley 2025 - Goiânia

Data: 27/06

Horário: das 14h às 20h

Ingressos e mais informações no link

Website: https://boardbr.com/board-valley-goiania/