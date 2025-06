TV Cultura exibe curtas dos 10 anos do MegaCities Shortdocs

A TV Cultura vai exibir os melhores curtas da década do Festival MegaCities ShortDocs, iniciativa da ONG Métropole du Grand Paris e da São Paulo São. Este festival global de documentários em curta-metragem, voltado para causas sustentáveis e de impacto social nas grandes cidades, celebra seus 10 anos. Serão exibidos dois especiais em junho e julho com apresentação de Jaqueline Cordeiro.



Criado há uma década em Paris e promovido no Brasil pela marca e plataforma São Paulo São e pela TV Cultura há três anos, o Festival aponta, com seus documentários de até quatro minutos, caminhos criativos e viáveis para melhorar a vida nas metrópoles com mais de um milhão de habitantes.

A seleção dos filmes escolhidos ilustra a complexidade e a universalidade dos desafios urbanos, com temas que ressoam com a realidade brasileira. Diante da urgência climática, os especiais revelarão desafios e soluções em obras inspiradoras que mostram ações de transformação em diversas áreas urbanas do mundo, buscando mudar a sua realidade.

O especial do dia 29 de junho apresenta cinco dos melhores curtas nacionais da década.

"O Plantador" (Rafael Machado, Brasil, Edição 3 - 2017): Em São Paulo, um homem planta milhares de árvores em área carente, inspirando a recuperação do espaço urbano. "Debaixo da Ponte" (Felipe Moraes, Brasil, Edição 2019): Um ex-pugilista de São Paulo oferece boxe e valiosas lições de vida para moradores de rua sob um viaduto central. "Progresso de Quem?" (Izadora Andrade, São Paulo, Edição 8 - 2022): O curta destaca o trabalho essencial e muitas vezes não reconhecido dos catadores de recicláveis. "Lavando Almas" (Rafael Machado dos Santos e Luis Guilherme Chagas, São Paulo, Edição 9 - 2023/24): O filme emociona ao mostrar a solidariedade através do projeto Banho Solidário Sampa, que oferece dignidade aos moradores de rua. "Morro do Fubá" (Dandara Pires e Jonathan Roditi, Brasil, Edição 9 - 2023/24): No Rio de Janeiro, crianças revitalizam um espaço público em área dominada pela milícia, evidenciando a importância de áreas verdes para o bem-estar. Este curta foi exibido em Paris e no Festival de Cannes.

O especial de domingo, 6 de julho, exibe quatro dos melhores curtas internacionais da década e uma menção honrosa da 9ª edição.

Curtas Internacionais:

"Vila dos Recipientes" (Nizar Saleh, Congo, Edição 4 - 2018): Em Kinshasa, um artista transforma lixo plástico em brinquedos, usando a arte para educar sobre reciclagem e democratizar o acesso à cultura. "Eu sou assim" (Clarisse Girardet et al., França, Edição 7 - 2021): O filme de Paris revela a precária existência de um entregador imigrante, explorado por algoritmos, abordando a realidade dos serviços de entrega. "They don’t need to know" (Yogi Tujuliarto, Indonésia, Edição 8 - 2022): Em Jacarta, acompanhamos um catador de recicláveis à margem do rio mais poluído do mundo, dando visibilidade a figuras invisíveis das metrópoles. "Os Mexilhões Atlantis" (Rachmat Kurniawan Idrus e Azyd Aqsha Madami, Indonésia, Edição 9 - 2023/24): Uma comunidade costeira em Jacarta usa conchas e entulho para elevar casas contra a subsidência e as ameaças climáticas. "Manifesto Circuito Rios e Ruas" (Charles Groisman, Brasil, Menção Honrosa Edição 9 - 2023/24): Marcelo Tas guia um passeio às margens do Rio Pinheiros, defendendo que "nossos rios urbanos correm limpos, vivos e livres!".



O Festival MegaCities ShortDocs é promovido no Brasil há três anos pela São Paulo São, em parceria com a ONG Métropole du Grand Paris e a Universidade Paris Sorbonne. O festival é aberto para realizadores em cidades com mais de um milhão de habitantes.

Serviço:

São Conexões Cultura - 10 Anos do Festival MegaCities ShortDocs.

Especial 1 (Curtas nacionais): Domingo, 29 de junho, às 22h.

Especial 2 (Curtas internacionais): Domingo, 6 de julho, às 22h.



Onde: TV Cultura









