Auramet fecha modalidade de crédito rotativo sindicado de $350 milhões para apoiar franquia de metais

A Auramet International, Inc. ("Auramet"), comerciante líder em metais preciosos, tem o prazer de anunciar que fechou uma modalidade de crédito rotativo sindicado de $350 milhões (a "Modalidade"), liderada pelo Macquarie Group ("Macquarie"). O negócio de Mercados Globais e Commodities do Macquarie atuou como organizador líder autorizado, bookrunner e agente administrativo para a Modalidade, com subscrição superioràoferta. A Modalidade complementa as várias modalidades bancárias bilaterais da Auramet.

A Auramet dá as boas-vindasàadição da Natixis, filial de Nova York, ao grupo bancário existente, que inclui a Coöperatieve Rabobank U.A., filial de Nova York, HSBC Bank USA, N.A., Commonwealth Bank of Australia, Wells Fargo Bank, CIBC Bank USA e Brown Brothers Harriman & Co. A Modalidade tem tido subscrição superioràoferta a cada ano desde o princípio.

"Os relacionamentos da Auramet e seu conhecimento da indústria são a base da nossa história de 21 anos, e nossos bancos vêm fornecendo consistentemente o suporte sólido necessário para o nosso crescimento", afirmou Kimberly Oates, diretora financeira da Auramet. "A Auramet se esforça para fornecer os serviços de mais alto nível aos nossos clientes através do entendimento dos seus negócios e das condições do mercado, e combinamos isso com banqueiros experientes e responsivos no negócio financeiro de commodities. A liquidez é fundamental nessa indústria, e essa associação nos dará capacidade adicional para satisfazer as necessidades dos nossos clientes".

"Temos o prazer de proporcionar a Modalidade, apoiando ainda mais a Auramet e o financiamento do seu negócio global de comércio de metais preciosos", afirmou John Spillane, diretor administrativo sênior do negócio de Mercados Globais e Commodities do Macquarie. "Como líder em financiamento de commodities, o Macquarie forneceu a liquidez essencial em colaboração com as instituições financeiras que compõem o grupo bancário da Auramet".

Anteriormente, o Macquarie liderou uma modalidade de crédito rotativo sindicado de $300 milhões, que também teve subscrição bem superioràoferta.

Sobre a Auramet

A Auramet é comerciante global de metais preciosos físicos com mais de $25 bilhões em receitas anuais, fornecendo uma ampla linha de serviços para todos os participantes na cadeia de metais preciosos, da extração e produçãoàmanufatura e consumo. A Auramet é uma empresa privada estabelecida em 2004 por um quadro de experientes profissionais do setor, que montaram uma equipe global de especialistas da indústria com mais de 350 anos combinados de experiência. O negócio da Auramet consiste de três atividades principais: comércio de metais físicos, banco comercial de metais (incluindo empréstimo direto e operando um veículo de investimentos afiliados) e serviços de consultoria. A empresa construiu uma franquia proeminente e consistentemente bem sucedida no espaço de metais, com o suporte de uma equipe gerencial experiente que provou ser inovadora e capaz de fornecer o serviço da mais alta qualidade aos participantes do setor.

