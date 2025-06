Nexx Finance e Invisible Finance visam controle e integração

A crescente demanda por integração 360 graus, iniciada nos serviços financeiros, mercantis e na automação da gestão empresarial, agora avança para o entendimento completo de cadeias e processos e tem impulsionado novas soluções no mercado brasileiro. Nesse cenário, a Nexxera lançou o Nexx Finance, plataforma que tem como objetivo oferecer às empresas um maior controle sobre suas operações financeiras por meio de tecnologia e conectividade em tempo real.



Criada como uma evolução do Embedded Finance, a solução centraliza opções de multicontas, multibancos e multi adquirentes em um só ambiente, permitindo que plataformas de gestão e automação, como ERPs, ofereçam serviços financeiros sem que precisem atuar como instituições bancárias.



De acordo com Edson Silva, fundador e presidente da Nexxera, o modelo tem capacidade de integrar extratos bancários, conciliação de cartões, crédito e outras funcionalidades financeiras diretamente ao sistema de gestão das empresas (ERPs). Além disso, por meio de uma API única, o Nexx Finance conecta todo o ecossistema financeiro, com foco em trazer maior eficiência operacional e reduzir custos de gerenciamento.



“A plataforma visa simplificar a administração, seja nos aspectos financeiros ou de negócios, ao possibilitar um controle do fluxo de caixa. Não basta vender mais. A rentabilidade também vem da redução de perdas, otimização de recursos e ganho de tempo. É isso que o Nexx Finance deseja entregar: eficiência operacional que impacta diretamente no resultado”, destaca.

Como exemplo prático, é possível citar a parceria com o Grupo Skill, onde surge o Invisible Finance, projeto voltado para clientes Skill e usuários do ERP SAP Business One.

“A solução é 100% integrada ao ERP e nasce conectada às instituições bancárias, permitindo que os clientes automatizem operações como contas a pagar e a receber, transferências e geração de relatórios financeiros dentro da mesma plataforma”, explica o empresário.



A solução também oferece acesso estruturado a crédito por meio de um portal, buscando facilitar a conexão entre compradores e fornecedores para otimização de prazos de pagamentos e antecipação de recebíveis.



Outra característica da ferramenta é a conectividade em tempo real com instituições financeiras e o pré-registro gratuito de duplicatas escriturais, com objetivo de aumentar a segurança, autenticidade e conformidade regulatória. “Essa abordagem tem como premissa contribuir para a redução de custos operacionais e financeiros e tornar os processos mais ágeis e seguros”, destaca Silva.



Segundo Viviam Posterli, CEO do Grupo Skill, o objetivo da parceria é transformar o ERP em um ERP Banking, uma experiência fluida e automatizada dentro do SAP. “Com o Invisible Finance, unimos gestão e crédito de forma integrada, podendo simplificar processos e preparar nossos clientes para os próximos desafios do mercado”, afirma.



A parceria entre Nexxera e Grupo Skill reforça a tendência de um mercado financeiro mais digital e automatizado, onde empresas podem operar com maior eficiência e segurança, sem a necessidade de estrutura bancária própria. “Essa solução pode otimizar rotinas administrativas, e fortalecer toda a cadeia de valor ao possibilitar a escolha de instituições parceiras dentro de um único ambiente integrado”, conclui a CEO.



Para saber mais, basta acessar: https://www.nexxera.com/