Reconhecimento destaca inovação e liderança no Brasil

Com 100 homenageados por edição, o Prêmio Black Belt reúne, desde 2019, profissionais que contribuem com avanços nos campos de negócios, saúde, educação e tecnologia. A seleção é conduzida por representantes de instituições como o Club Empreendedor, Rotary Club e empresas parceiras de diversas regiões do país.

O processo é realizado exclusivamente por indicação. Em média, 700 profissionais são avaliados anualmente com base em critérios como impacto social, inovação, geração de empregos, resultados mensuráveis e contribuição ao desenvolvimento econômico. Apenas os 100 profissionais mais bem avaliados são reconhecidos por edição.

Entre os nomes homenageados estão a fundadora da rede Instituto Gourmet, Lucilaine Lima; o empresário, autor e ultramaratonista Cleberton Souza de Oliveira; o consultor internacional Chang Yung Kong; o investidor Marcelo Lima Leite, com atuação no setor de importação e e-commerce; e Cleston Santino, empresário brasileiro com atuação no setor de restaurantes nos Estados Unidos.

Cleston Santino também foi incluído no Hall da Fama da Academia de Negócios e Empreendedorismo — reconhecimento voltado a profissionais cuja trajetória ultrapassa fronteiras e inspira outras lideranças. Sua atuação internacional, gerando empregos e promovendo iniciativas econômicas, foi um dos fatores considerados durante o processo seletivo.

O Hall da Fama da Academia de Negócios e Empreendedorismo homenageia anualmente 12 personalidades notórias do empreendedorismo brasileiro — entre elas, nomes como Camila Farani, Antônio Luiz Seabra (fundador da Natura), Abílio Diniz, Flávio Augusto da Silva e Luiza Helena Trajano — em razão de suas trajetórias de impacto, inovação e contribuição empresarial, reconhecidas publicamente. Mais informações estão disponíveis no site: https://acemiadenegocios.com/halldafama/.

Durante o ano, são realizados eventos, treinamentos e encontros que aproximam indicados, homenageados e representantes de instituições parceiras.

“Acreditamos que reconhecer quem transforma realidades é uma forma concreta de valorizar o futuro do país”, afirma Fabiana Gonçalves, empresária e diretora-geral da premiação.

Website: https://premioblackbelt.com/