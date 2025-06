Giuliana Flores é a marca mais lembrada do setor pelos brasileiros, diz pesquisa

A Giuliana Flores é a marca mais lembrada pelos brasileiros quando o assunto é flores. É o que revela o levantamento “Comportamento do Consumidor FFLV: barreiras e oportunidades”, feito pela Ilumeo em parceria com a Fruto Agrointeligência. O estudo aponta que a empresa lidera, à frente do Ceasa, que aparece em segundo lugar. A pesquisa ainda mostra que os principais motivos de compra de arranjos florais são decoração da casa (68%) e desejo de presentear pessoas. Outro dado relevante é que nove em cada 10 compradores preferem realizar compras em floriculturas especializadas.

Na hora de comprar arranjos florais, vasos ou buquês, o principal fator de decisão para os consumidores está no visual/estética dos arranjos: 57% declaram que esse é o maior impulsionador de compra. Além da beleza, 31% valorizam os benefícios que as plantas proporcionam para o bem-estar e o ambiente, enquanto 23% destacam a disponibilidade e a facilidade na hora de adquirir os produtos.

As flores se destacam como a principal escolha dos consumidores na hora de presentear, ficando à frente até mesmo dos tradicionais chocolates. Em uma dinâmica de escolha direta entre duas opções, os participantes selecionaram uma preferência e justificaram em campo aberto, o que gerou importantes insights sobre os motivos de aceitação e rejeição de cada item. O resultado foi expressivo: as flores venceram nas quatro categorias avaliadas, com 81% de preferência contra 19% do vinho; 80% contra 20% de objetos decorativos; 78% contra 22% de chocolates; e 77% frente a 23% de velas aromáticas.

Quando os consumidores pensam em flores, independentemente de comprarem ou consumirem, a rosa é a primeira que vem à mente: 48% dos entrevistados a citaram espontaneamente, seguida por orquídea (16%), girassol (9%), margarida (8%) e tulipa (4%). Os dados mostram que, além da beleza clássica, a rosa mantém forte presença no imaginário afetivo e simbólico dos brasileiros.

Sobre o estudo

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 13 de fevereiro de 2025 e envolveu a aplicação de 1.324 questionários online. O estudo é de natureza quantitativa e abrangeu homens (33%) e mulheres (67%), com idades entre 18 e mais de 60 anos, pertencentes às classes sociais A, B, C, D e E, de diferentes regiões do Brasil.

“Ser a marca mais lembrada pelos brasileiros quando se fala em flores é um reconhecimento muito importante. Desde 1990, cultivamos uma relação de afeto com nossos clientes e, em 2000, fomos pioneiros ao levar essa experiência para o e-commerce. Para 2025, temos a meta de alcançar 800 mil entregas em todo o país, impulsionados por um portfólio com mais de 10 mil itens, atendimento de excelência e agilidade nas entregas. O estudo reforça que estamos no caminho certo: entregamos carinho, conexão e emoção”, compartilha Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.

