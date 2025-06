Forest Run leva corrida ao ar livre para o Jardim Botânico de Santos

A cidade de Santos será palco da primeira edição da Forest Run – Festival das Assessorias de Corrida, marcada para o dia 20 de julho de 2025 (domingo). O evento inédito promete proporcionar uma experiência diferenciada para os amantes da corrida, com um percurso repleto de natureza, obstáculos e muita energia, no coração verde da cidade: o Jardim Botânico Chico Mendes, na Zona Noroeste.

A partir das 7h da manhã, os participantes largarão de forma escalonada em diferentes baterias, organizadas por faixa etária e gênero, incluindo categorias masculinas, femininas e também infantis, com os três primeiros colocados de cada categoria – tanto no feminino quanto no masculino – sendo premiados com troféus. As categorias são: 13 a 16 anos; 17 a 19; 20 a 24; 25 a 29; 30 a 34; 35 a 39; 40 a 44; 45 a 49; 50 a 54; 55 a 59; e 60 anos ou mais. Já as crianças receberão medalhas de participação.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do site TicketSports. Todos os inscritos receberão um kit especial, com camiseta oficial do evento, número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação. A retirada dos kits será realizada no dia 19 de julho (sábado), no espaço Juicyhub, localizado na Avenida Ana Costa, 433 – 4º andar, no bairro do Gonzaga, das 11h às 19h.

O regulamento completo da corrida está disponível no mesmo site da inscrição. Os resultados serão divulgados no dia seguinte pela empresa responsável pela cronometragem. "O circuito foi pensado para integrar a prática esportiva ao meio ambiente, valorizando a saúde e o contato com a natureza", avalia o organizador, Pedro Minga

A Forest Run é uma realização do Instituto Via Green, Nunes Projetos Incentivados e Pedro Minga Assessoria Esportiva, com patrocínio da DP World Santos, por meio do Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte (Promifae). Apoio: Associação Comercial de Santos (ACS), Invista, Movimento ODS Santos 2030, Juicyhub, Agência BIZ e Prefeitura Municipal de Santos (PMS).

SantosPress Comunicação

Diretor de Atendimento - Rogério Amador

rogerio@santospress.com.br l (13) 97410-9725

Assessor de Imprensa - Jornalista Lucas Campos

lucas.campos@santospress.com.br l (13) 99795-9790

Website: https://ticketsports.com.br/e/forest-run-72100