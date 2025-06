Live marketing aposta em ações híbridas e imersivas

O mercado de live marketing no Brasil se fortalece em 2025 com a consolidação de três frentes principais: ações híbridas, ativações imersivas e o crescimento dos eventos corporativos. A análise foi publicada pelo Portal Eventos, apontando que, mesmo diante de desafios como oscilação cambial e incertezas globais, o setor mantém uma curva ascendente de inovação e adaptação.

Segundo o 13º Anuário Brasileiro de Live Marketing, o setor deve movimentar mais de R$?100 bilhões em 2025, somando ações de ativação, eventos e experiências de marca.

As ações híbridas, que combinam elementos presenciais e digitais, seguem como estratégia dominante, como mostra o guia prático sobre eventos híbridos publicado pela Lets Events. Com o avanço tecnológico e a familiaridade do público com plataformas interativas, empresas têm ampliado o uso de experiências em tempo real que ultrapassam os limites físicos dos eventos. Isso inclui transmissões ao vivo, interações gamificadas e experiências conectadas por meio de QR Codes e redes sociais.

Ativações imersivas também ganham protagonismo. De acordo com especialistas, marcas têm buscado oferecer experiências sensoriais e personalizadas para criar conexões emocionais com os participantes. Ambientes instagramáveis, instalações interativas e narrativas gamificadas são algumas das apostas para manter a atenção e estimular o engajamento do público.

A diretora da agência Joia, Flávia Oliveira, destaca a relevância do setor no cenário atual. “Em tempos de incerteza, o mercado de eventos precisa ser resiliente e ágil”, afirma. Segundo ela, a valorização do contato social após o período pandêmico impulsiona o investimento em experiências que combinam estratégia, entretenimento e tecnologia.



Segundo Flávia Oliveira, diretora da agência Joia, a oscilação cambial e as transformações no comportamento do consumidor continuam sendo desafios para o setor. “É preciso entender que o público de 2025 é mais seletivo e valoriza experiências que respeitem seu tempo e propósito”, afirma. Para ela, projetos que dependem de tecnologia importada também demandam maior planejamento financeiro diante da volatilidade do mercado.

A adaptação às transformações do mercado tem se destacado como um fator relevante no cenário atual. No ambiente corporativo, os eventos assumem formatos mais estratégicos, atuando como ferramentas de integração entre marcas, colaboradores e demais públicos envolvidos nas organizações.

Paralelamente, observa-se um movimento de profissionalização do setor, com maior uso de dados para apoiar decisões e aprimorar a experiência dos participantes. A integração entre criatividade, análise e tecnologia vem sendo adotada como um caminho para tornar o live marketing mais estruturado e relevante em 2025.

