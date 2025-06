IA estratégica corta até 45% do custo de atendimento

Empresas brasileiras buscam reduzir custos operacionais e manter escala, especialmente em setores com alto volume de atendimento. Uma análise da McKinsey sobre inteligência artificial generativa indica que operações de atendimento redesenhadas com IA podem elevar a produtividade em até 45%, impactando diretamente na redução dos gastos com equipes.

A pesquisa PwC Pulse Survey de maio de 2025, reforça essa tendência, revelando que 58% dos diretores financeiros planejam aumentar investimentos em IA e automação no próximo ano para proteger a lucratividade e garantir eficiência operacional.

Exemplo de implementação no Brasil

O Instituto Garaude, clínica especializada em medicina integrativa, implantou assistentes inteligentes da IAcolabora para automatizar a jornada do paciente via WhatsApp, site e Instagram. Em três meses, o tempo médio de resposta caiu de seis horas para 1 min 45s e a conversão de leads em consultas subiu 27%. O atendimento automatizado também liberou a equipe de recepção para tarefas clínicas e reduziu o retrabalho administrativo em 31%, segundo o CFO do Instituto Garaude, Pedro Garaude.

"Quando o assistente marca a consulta, registra no prontuário e envia o pós-consulta, gera uma economia de escala sem ampliar equipe", afirma Leandro César, CEO da Startup IAcolabora.

Aplicação em setores específicos

De acordo com Leandro César, fintechs, cooperativas de crédito, clínicas particulares e escritórios de advocacia são setores que têm grandes volumes de atendimento, custos elevados com mão de obra, fluxos repetitivos e necessidade constante de respostas rápidas. Para o executivo, a busca por rentabilidade é o principal fator que impulsiona essas empresas a acelerarem a adoção da inteligência artificial.

A IAcolabora é uma startup especializada na integração de assistentes inteligentes a CRMs, ERPs e sistemas proprietários, utilizando linguagem natural, base de conhecimento treinada nos documentos da empresa e workflows que cobrem etapas de pré-venda, qualificação e pós-atendimento, operando em múltiplos canais sem ampliar a equipe existente.

"Não somos só mais uma startup de software no mercado, somos consultoria aliada à tecnologia, em permanente evolução para gerar resultados consistentes", afirma Leandro César.

Para gestores que desejam medir o impacto potencial da IA estratégica, a IAcolabora oferece diagnóstico gratuito com estimativa de economia e roteiro de implementação personalizado.

Mais informações podem ser obtidas no site:https://iacolabora.com.br/

Website: https://iacolabora.com.br/