MSCI anuncia resultados da Revisão da Classificação de Mercado MSCI 2025

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), líder em prover ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos, anunciou hoje os resultados da Revisão da Classificação de Mercado MSCI 2025.

Alguns destaques da revisão deste ano incluem a MSCI:

Estendendo a consulta sobre uma potencial reclassificação da Bulgária do status de Mercado Autônomo para de Mercado Fronteiriço

Continuando o monitoramento da implementação e adoção pelo mercado de medidas para melhorar a acessibilidade ao mercado de ações sul-coreano, a fim de determinar se estas medidas replicaram os resultados de mercados de câmbio offshore totalmente operacionais, como os encontrados em Mercados Desenvolvidos.

Fornecendo atualizações sobre o status de classificação de mercado da Grécia

Continuando o monitoramento da acessibilidade ao mercado de ações de Bangladesh

"A MSCI está comprometida em garantir que nossas classificações de mercado reflitam as realidades em evolução da acessibilidade e da capacidade de investimento a nível mundial", disse Raman Aylur Subramanian, Chefe de P&D de Índices. "Em 2025, notamos tanto progressos como desafios persistentes em todos os mercados, com destaqueàimportância de estruturas transparentes e baseadas em regras para orientar nossas avaliações de classificação. Nossa revisão anual continua servindo como uma ferramenta fundamental para o diálogo com os participantes do mercado e promoção de maior transparência nos mercados de capitais ao redor do mundo."

Mais informações referentesàRevisão da Classificação de Mercado MSCI 2025, incluindo os resultados da Revisão de Acessibilidade ao Mercado Global MSCI 2025, podem ser visualizadas em: www.msci.com/market-classification.

Extensão da consulta sobre a potencial reclassificação da Bulgária para o status de Mercado Fronteiriço

A MSCI irá manter a classificação da Bulgária como um Mercado Autônomo e estender sua revisão para uma possível reclassificação para o status de Mercados Fronteiriço, com uma decisão a ser anunciada na Revisão da Classificação de Mercado MSCI 2026.

Investidores institucionais internacionais citaram liquidez limitada do mercado, informações insuficientes sobre o mercado e infraestrutura de negociação e pós-negociação subdesenvolvida como problemas de acessibilidade ao mercado.

Além disto, o momento da adesão da Bulgáriaàzona do euro e da adoção do euro foram apontados como fatores-chave em determinar o momento adequado para uma potencial reclassificação da Bulgária, a fim de evitar quaisquer potenciais desafios operacionais.

A MSCI continua recebendo feedback sobre este tema até 31 de março de 2026 e irá anunciar sua decisão como parte da Revisão da Classificação de Mercado MSCI 2026.

Acessibilidade ao mercado da Coreia do Sul

De 2008 a 2014, a MSCI consultou participantes do mercado mundial sobre a potencial reclassificação da Coreia do Sul do status de Mercado Emergente para Mercado Desenvolvido. Os participantes do mercado identificaram a conversibilidade limitada do won coreano no mercado cambial offshore como um obstáculo chave para sua reclassificação ao status de Mercado Desenvolvido. Naquela época, outros problemas importantes de acessibilidade destacados foram a rigidez do sistema de identificação, que tornava as transferências em espécie e as transações fora da bolsa onerosas; e a falta de disponibilidade de instrumentos de investimento devido às restrições ao uso de dados de câmbio para criar produtos financeiros.

Recentemente, as autoridades sul-coreanas implementaram algumas medidas destinadas a melhorar a acessibilidade ao mercado de ações da Coreia do Sul.

Mercado de câmbio: Um processo de investimento mundial em pleno funcionamento, adequado a todos os tipos de investidores internacionais em Mercados Desenvolvidos, necessita de mercados de câmbio caracterizados por moedas totalmente conversíveis, ausência de controles de capital, e existência de mercados onshore e offshore profundos, líquidos e sem restrições, que permitam spreads de compra e venda reduzidos e garantam a melhor execução. É importante destacar que esta liquidez deve ser suficiente para suportar transações de grande porte e sensíveis ao tempo, sobretudo no momento do rebalanceamento de um índice, quando os volumes de negociação disparam. Os mercados de câmbio desenvolvidos também contam com ampla participação de investidores internacionais, transparência de preços em tempo real, sistemas de liquidação confiáveis ??e eficientes, além de acesso a uma ampla gama de instrumentos de cobertura. Resta saber se as reformas limitadas da Coreia do Sul, como o horário estendido do mercado, que não refletem as práticas atuais de nenhum Mercado Desenvolvido, serão suficientes para permitir um mercado de câmbio totalmente desenvolvido.



Após o anúncio do Ministério da Economia e Finanças em 2023, a Coreia do Sul implementou várias reformas no mercado cambial. Entre elas, está a concessão de acesso de Instituições Estrangeiras Registradas (RFIs) ao mercado cambial interbancário onshore a partir de janeiro de 2024 e a extensão do horário de negociação no segundo semestre. Apesar destas reformas, os investidores acreditam que continua sendo essencial avaliar se as medidas implementadas são suficientes, uma vez que os Mercados Desenvolvidos normalmente apresentam moedas totalmente conversíveis, com mercados cambiais offshore e onshore ativos e sem restrições. A MSCI continuará buscando ativamente o feedback dos participantes do mercado para avaliar a eficácia e a comparabilidade das reformas cambiais da Coreia do Sul quanto às práticas de execução observadas em outras moedas altamente negociadas em Mercados Desenvolvidos.

Identificadores de Entidades Legais: Como parte das reformas de 2023 da Comissão de Serviços Financeiros para aperfeiçoar o acesso de investidores estrangeiros, o Certificado de Registro de Investidores (IRC) foi substituído por Identificadores de Entidades Legais (LEIs); os requisitos de relatórios para empresas de valores mobiliários estrangeiras que utilizam contas coletivas foram flexibilizados; e o escopo das transações de balcão (OTC) de investidores estrangeiros elegíveis para relatórios 'ex post' foi expandido. Estas medidas entraram em vigor no fim de dezembro de 2023. Contudo, persistem desafios operacionais no processo de registro. Além disto, o impacto das medidas referentes a contas omnibus e transações OTC permanece limitado, visto que estes mecanismos ainda não são amplamente utilizados.

Disponibilidade de Instrumentos de Investimento: Investidores internacionais dependem cada vez mais de uma ampla gama de instrumentos, como ETFs, mercados futuros, opções, swaps e produtos estruturados, para apoiar seu processo de investimento mundial com estratégias como exposição ao mercado, cobertura e equitização. Estas ferramentas são essenciais para uma aplicação eficiente de capital internacional. Embora as autoridades de mercado tenham trabalhado com alguns participantes para disponibilizar instrumentos seletivos no mercado, a expectativa permanece por um ambiente de investimento aberto, onde o acesso a derivativos e outros instrumentos seja irrestrito, em linha com as necessidades dos investidores e as práticas mundiais dos Mercados Desenvolvidos.

Além disto, a proibição total de vendas a descoberto, reintroduzida em novembro de 2023, foi suspensa em 31 de março de 2025. A Coreia do Sul já havia implementado uma proibição em todo o mercado em março de 2020, que foi parcialmente suspensa em maio de 2021. Aperfeiçoamentos regulatórios e técnicos foram acompanhados pela recente remoção da proibição para reforçar a supervisão de práticas comerciais desleais, incluindo vendas a descoberto ilegais. Embora a atividade do mercado tenha se recuperado, as preocupações dos investidores permanecem quanto ao ônus operacional da conformidade e ao risco de mudanças regulatórias abruptas. A MSCI continuará monitorando os desenvolvimentos para avaliar a estabilidade do mercado e a consistência da estrutura regulatória ao longo do tempo.

Vale lembrar que possíveis consultas de reclassificação exigem que todas as questões tenham sido abordadas, que as reformas tenham sido totalmente implementadas e que os participantes do mercado tenham tido tempo suficiente para avaliar em detalhes a eficácia das mudanças.

Status de classificação de mercado da Grécia

Após melhorias e reformas contínuas pelas autoridades do mercado grego, que foram assimiladas e testadas pelos participantes do mercado, aprimoramentos nos critérios de Compensação e Liquidação, Empréstimo de Ações e Venda a Descoberto foram reconhecidas como parte da Revisão de Acessibilidade ao Mercado de 2025. O mercado grego progrediu em linha com os padrões de acessibilidade ao mercado comumente observados em Mercados Desenvolvidos na Europa. Além disto, a Grécia cumpre os critérios de desenvolvimento econômico para Mercados Desenvolvidos.

Após os aperfeiçoamentos implementados nos Requisitos de Tamanho e Liquidez da Estrutura de Classificação de Mercado da MSCI, foi introduzida uma regra de persistência que exige que um número mínimo de cinco empresas satisfaçam os critérios do Índice Padrão de Mercados Desenvolvidos por um período prolongado para uma reclassificação ascendente. A Grécia não atendia aos novos requisitos de persistência de Tamanho e Liquidez introduzidos no momento da Revisão da Classificação de Mercado MSCI 2025.

Entretanto, a MSCI trata os países europeus classificados como Mercados Desenvolvidos como uma entidade única para fins de criação e manutenção de índices. Este enfoque reflete o alto grau de integração observado nos mercados acionários europeus, incluindo infraestrutura de mercado harmonizada, alinhamento regulatório e acessibilidade transfronteiriça. Além disto, reconhece a perspectiva de muitos investidores institucionais internacionais, que cada vez mais veem a Europa dos Mercados Desenvolvidos como um cenário de investimento coeso e unificado. Em linha com esta estrutura, a MSCI busca a opinião dos participantes do mercado sobre se a regra de persistência, conforme os Requisitos Padrão de Tamanho e Liquidez, deve ser aplicada aos Mercados Europeus, como a Grécia, ao fazer consultas para sua potencial reclassificação ao status de Mercado Desenvolvido.

Acessibilidade ao mercado de Bangladesh

Os preços mínimos foram removidos para todos os títulos, exceto dois, no mercado de ações de Bangladesh. Além disto, participantes do mercado relataram que a baixa liquidez anterior no mercado cambial onshore foi solucionada.

Os participantes do mercado enfatizaram firmemente que os problemas de investimento irão persistir até que todos os preços mínimos sejam removidos. Deste modo, a MSCI continuará aplicando o tratamento especial introduzido em fevereiro de 2023. Este tratamento especial adia as alterações na revisão do índice e a implementação de eventos corporativos, visando reduzir o número de potenciais alterações nos Índices MSCI de Bangladesh e mitigar as preocupações com a replicabilidade do índice.

A MSCI continua recebendo feedback sobre a acessibilidade ao mercado de Bangladesh e pode consultar os participantes do mercado em caso de novos desenvolvimentos.

