Amazfit apresenta o smartwatch Balance 2 e o Helio Strap para um treino mais inteligente, uma melhor recuperação e um desempenho máximo

A Amazfit, marca líder mundial de dispositivos vestíveis inteligentes pertencenteàZepp Health (NYSE: ZEPP), uma empresa de tecnologia da saúde, anunciou hoje o lançamento e a disponibilidade de dois novos dispositivos focados no desempenho: o smartwatch Balance 2 e o Helio Strap, o primeiro monitor de fitness, recuperação e sono sem tela da Amazfit.

Melhor juntos: um sistema de treinamento e recuperação mais inteligente

Embora ambos os dispositivos possam ser adquiridos e utilizados individualmente, é o seu potencial combinado como um sistema completo de treinamento e recuperação que realmente os diferencia. O Balance 2 é um parceiro de treinamento multiesportivo premium que oferece aos usuários acesso a um acompanhamento avançado do desempenho. Quando combinado com o Helio Strap, o sistema oferece ainda mais precisão no monitoramento da frequência cardíaca, avaliação da fadiga e análise da recuperação. Todos os dados são sincronizados facilmente no aplicativo Zepp, proporcionando um ecossistema e uma experiência unificados em todos os dispositivos Amazfit, sem a necessidade de aplicativos ou assinaturas adicionais.

Balance 2: o parceiro de treinamento multiesportivo premium

Projetado para atletas de alto rendimento, o novo Amazfit Balance 2 suporta treinos diários em vários esportes – perfeito para atletas híbridos e qualquer pessoa que combine exercícios de academia, treino de força, corrida, ciclismo, golfe, mergulho e muito mais. Com rastreamento inteligente, informações personalizadas e um design que transita facilmente entre sessões de treino intensas, dias de trabalho e passeios de fim de semana, o Balance 2 permite que os usuários se destaquem em todos os momentos. (US$ 299,99; € 299,9)

Principais funcionalidades:

? Durabilidade e desempenho: tela de vidro safira de 1,5 polegada resistente a arranhões com display AMOLED e até 2000 nits de brilho para excelente visibilidade em qualquer iluminação e desempenho sustentado, além de resistênciaàágua de 10 ATM e bateria com duração de 21 dias.

? Treino otimizado HYROX: como cronometrista oficial da HYROX, a Amazfit é a primeira – e única – marca com três modos HYROX especializados. Projetado especificamente para atender às demandas dos treinos estruturados da HYROX, ele permite que os usuários planejem intervalos, zonas de frequência cardíaca, transições e recuperação – e depois acompanhem e analisem tudo isso no aplicativo Zepp para obter um desempenho mais inteligente e uma recuperação mais rápida.

? Monitoramento melhorado: monitoramento mais preciso de dados biométricos importantes, incluindo frequência cardíaca durante exercícios, VFC, nível de oxigênio no sangue, padrões de sono e muito mais.

? Mapas gratuitos para download, ideais tanto para corridas na cidade quanto para aventuras de fim de semana.

? Recursos avançados para golfe: o primeiro smartwatch da Amazfit com uma experiência completa de golfe – mais de 40 mil mapas de campos, relocalização de pinos, obstáculos, pontuação e feedback sobre o swing, como plano e ritmo. Com o golfe agora integrado, o Balance 2 é um relógio multifuncional para o trabalho, exercícios e o campo – sem a necessidade de um relógio específico para golfe.

? Suporte especializado para mergulho: com resistênciaàágua de 100 metros, o Balance 2 suporta mergulho livre e mergulho autônomo até 45 metros, permitindo rastreamento preciso e maior segurança para desempenho subaquático.

? Mais de 170 modos esportivos, incluindo corrida, natação, treinamento de força, HIIT, pickleball e muito mais.

? Nova pontuação BioCharge™ (em breve): um recurso personalizado de gerenciamento de energia corporal que analisa continuamente os níveis de energia em tempo real, integrando dados sobre sono, cochilos, esforço físico e estresse, ajudando os usuários a equilibrar atividade e recuperação para um melhor desempenho.

Helio Strap: monitoramento de desempenho sem tela, sem distrações e sem assinatura

O Helio Strap é o primeiro monitor sem tela da Amazfit, projetado para fornecer dados sobre condicionamento físico, recuperação e sono com conforto excepcional e sem distrações. Ideal para atletas de todos os níveis, o Helio Strap captura métricas avançadas e oferece a liberdade de treinar de forma mais inteligente e se recuperar melhor – tudo isso sem necessidade de assinatura. Ele se conecta perfeitamente aos smartwatches da Amazfit, incluindo Balance 2, Helio Ring e o aplicativo Zepp. (US$ 99,99; € 99,9)

Principais funcionalidades:

? Bateria com duração de 10 dias: treine, recupere-se e repita sem perder o ritmo. O Helio Strap pode durar até 10 dias com uma única carga.

? Monitoramento contínuo da frequência cardíaca: oferece monitoramento de alta precisão da frequência cardíaca 24 horas por dia, sete dias por semana, permitindo que os usuários entendam melhor a carga de treinamento, o status de recuperação e a saúde cardiovascular geral – tudo sem precisar verificar uma tela ou interromper sua rotina.

? 27 modos de treino acessíveis por meio do aplicativo Zepp, cada um deles projetado para capturar métricas de desempenho essenciais e otimizar o treino em uma ampla gama de atividades, incluindo corrida, caminhada, ciclismo e exercícios na academia, como treino de força, HIIT, ioga e muito mais.

? Modos de treinamento de força e HYROX: recursos avançados de treinamento de força com acompanhamento detalhado de repetições, séries e períodos de descanso, além do modo HYROX Race exclusivo com ferramentas de treinamento específicas para corridas e benchmark.

? Nova pontuação BioCharge™: agora disponível no Helio Strap, o BioCharge é um recurso personalizado de gerenciamento de energia corporal que analisa continuamente os níveis de energia em tempo real, integrando dados sobre sono, cochilos, esforço físico e estresse, ajudando os usuários a equilibrar atividade e recuperação para um melhor desempenho.

“Por meio de um único aplicativo, esses dois dispositivos funcionam perfeitamente juntos, seja durante o treinamento ou o monitoramento da recuperação. Cada um complementa e preenche as lacunas do outro, permitindo dados mais precisos e cruzados. Isso significa informações mais precisas para o usuário, tudo em um sistema simples e unificado”, disse Wayne Huang, CEO da Zepp Health. “Sem assinaturas, com rastreamento avançado e sincronização fácil, essa dupla redefine o que os dispositivos vestíveis podem fazer – tanto faz se você é um atleta competitivo ou simplesmente alguém que se esforça para dar o melhor de si.”

Disponibilidade e preços

O smartwatch Amazfit Balance 2 estará disponível por US$ 299,99; € 299,9, enquanto o Helio Strap será vendido por US$ 99,99; € 99,9 – ambos com lançamento mundial em 24 de junho por meio do site Amazfit.com, Amazon e revendedores selecionados. Para usuários que buscam a melhor solução em desempenho e recuperação, o pacote Balance 2 + Helio Strap será oferecido por um preço especial de US$ 379,99.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, marca global líder em dispositivos inteligentes com foco em saúde e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP ), uma empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

Oferecendo uma ampla seleção de relógios inteligentes e pulseiras inteligentes, o slogan da marca Amazfit, “Discover Amazing,” (Descubra o Extraordinário) incentiva as pessoas a superar barreiras, exceder as expectativas e encontrar alegria em cada momento. A Amazfit funciona com a plataforma de gestão de saúde proprietária da Zepp Health, que oferece informações e orientações práticas baseadas em nuvem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar os usuários a conquistar suas metas de bem-estar.

Reconhecidos por sua excelente qualidade de fabricação, os relógios inteligentes da Amazfit conquistaram muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award. Lançada em 2015, a Amazfit conta hoje com a aceitação de milhões de usuários, com produtos disponíveis em mais de 90 países nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

