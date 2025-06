Seca no Norte exige estratégias logísticas para evitar problemas no transporte

A seca severa que atinge a região Norte do Brasil entre os meses de junho e novembro, e que, em 2024, causou mais de R$ 1 bilhão em prejuízos econômicos e afetou 209 cidades, segundo dados da Defesa Civil e da Confederação Nacional de Municípios (CNM), tem trazido problemas para além do que acontece com a população da região.

O setor de logística é um dos afetados, já que o transporte pelos rios não acontece como nos outros períodos do ano. Diante desse desafio, a Viktória Cargas, especializada em soluções logísticas customizadas, adota, desde 2022, um modelo de planejamento contínuo e diversificação de modais que visa garantir a continuidade das operações, atender às demandas do mercado e mitigar os efeitos da estiagem prolongada.

Quando rios secam e o transporte fluvial se torna inviável, o risco de desabastecimento cresce. É exatamente nesse ponto que o planejamento logístico se torna crítico. “A partir de 2022 percebemos que o desafio da seca deixou de ser sazonal. Em 2023, por exemplo, ela avançou até janeiro, o que nos obrigou a rever nosso modelo de operação na região”, explica Selly Sayed, CEO da Viktória Cargas.

A estratégia da empresa para driblar a crise tem se baseado na diversificação dos modais, com foco no fortalecimento do transporte rodoviário, e na expansão de parcerias com companhias aéreas, especialmente com novas operadoras que surgiram recentemente no mercado, oferecendo alternativas competitivas. Paralelamente, a empresa investiu na construção de uma nova planta logística, equipada para armazenagem, o que pode permitir que os clientes antecipem seus embarques e reduzam os riscos de desabastecimento durante os períodos mais críticos da seca.

Mais do que mitigar riscos, a estratégia da Viktória visa fortalecer as relações com clientes e parceiros, oferecendo não apenas transporte, mas soluções logísticas com base em inteligência. A possibilidade de armazenamento é uma das apostas para os próximos anos. Com ela, a empresa pretende ampliar sua capacidade de atendimento, oferecendo espaço para que as indústrias possam estocar seus insumos e mercadorias, a ideia é garantir abastecimento contínuo, mesmo nos períodos de estiagem severa.

Os resultados desse modelo são expressivos. Entre 2022 e 2023, dados da empresa indicam que o volume de cargas na região cresceu 23%. De 2023 para 2024, esse crescimento foi ainda mais robusto, chegando a 85%. A expectativa para 2025 é de, no mínimo, um aumento adicional de 15%, impulsionado principalmente pela demanda do setor automotivo, que tem no fluxo entre São Paulo e Manaus uma de suas principais rotas logísticas.

No coração desse cenário está o Polo Industrial de Manaus (PIM), um dos maiores centros industriais da América Latina, com faturamento anual superior a R$170 bilhões? em 2024, e que depende diretamente de uma logística eficiente para abastecimento e escoamento de produtos. A cada ano, as secas na região Norte têm se tornado mais longas e severas. De acordo com a Defesa Civil, os impactos da estiagem em 2024 afetaram diretamente 900 mil pessoas, comprometendo atividades econômicas e, sobretudo, o transporte fluvial, essencial para a região.

O modelo adotado pela Viktória tem o objetivo de garantir segurança, previsibilidade e continuidade das operações, mesmo quando os desafios climáticos impactam o transporte fluvial, que historicamente é essencial na Amazônia, mas que se torna inviável durante longos períodos de seca. “É preciso garantir que a carga dos clientes chegue, independentemente do cenário, contar com parcerias estratégicas do setor e com uma estrutura própria que assegure o compromisso de manter as cadeias produtivas funcionando”, conclui Selly.

