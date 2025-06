Empresa lança monitoramento de estoque de combustível em veiculos em movimento

Solução voltada a empresas que enfrentam os desafios do controle de combustível em ambientes móveis, como caminhões-tanque, comboios, unidades de abastecimento agrícola e operações remotas, o MTA – Mobile Tank Application – chega ao mercado brasileiro como alternativa para quem busca mais precisão, segurança e eficiência na operação logística.

Com tecnologia desenvolvida pela Gilbarco Veeder-Root, o sistema permite o monitoramento em tempo real do estoque transportado, desde a origem até o destino, reduzindo perdas, evitando desvios e aumentando a visibilidade sobre o desempenho da frota.

A nova solução combina sensores embarcados nos veículos, GPS e transmissão contínua de dados para a nuvem. Isso possibilita o acompanhamento de rotas, volumes, temperatura do produto e identificação de irregularidades, como perdas não programadas e descargas ou abastecimentos fora de padrão.

Um dos recursos do MTA é a emissão de alarmes em tempo real sempre que o sistema detecta desvios nos parâmetros definidos. Alertas automáticos são gerados em situações como variações abruptas de volume e em rotas ou posições que fogem do trajeto planejado. A detecção é feita por meio de localização via GPS e análise inteligente dos dados embarcados.

Projetado para resistir a condições adversas, como vibração, calor extremo e umidade, o MTA se adapta a uma ampla variedade de aplicações. Setores como mineração, agronegócio, aviação, companhias de petróleo e usinas são os principais públicos-alvo.



A tecnologia é modular e totalmente integrada ao ecossistema de automação da Gilbarco Veeder-Root e pode ser configurada conforme a demanda de cada cliente, ampliando a visibilidade operacional e o controle sobre os recurso em movimento.



Com o lançamento do MTA, a Gilbarco Veeder-Root reforça sua atuação em soluções de automação e gestão de combustível, agora também aplicadas à mobilidade logística.

Website: https://www.gilbarco.com/br/