Wicomm é reconhecida no Quadrante VTEX 2025 e dobra sua operação em 2024

A Wicomm, agência especializada em soluções para e-commerce, foi incluída na edição 2025 do VTEX Magic Quadrant for Implementation Partners | Brazil Edition, publicada em maio pela plataforma de comércio digital VTEX. A empresa foi listada na categoria Potentials, que reúne os parceiros com desenvolvimento técnico contínuo e aumento da capacidade de entrega, reconhecidos por seu desempenho ao longo de 2024.

De acordo com o relatório da VTEX, o Quadrante avalia os parceiros com base em dois eixos principais: o impacto nos negócios (como o crescimento de GMV e expansão digital) e a maturidade técnica (qualidade na execução de projetos e aderência às melhores práticas da plataforma). A proposta do material é servir como guia para empresas que buscam parceiros qualificados para acelerar sua transformação digital.

Segundo dados fornecidos pela Wicomm, a empresa encerrou 2024 com crescimento de 200%. A expansão, de acordo com seus sócios, está relacionada à consolidação de processos orientados por dados, à reestruturação operacional e à entrada de novos clientes em diferentes verticais do varejo digital. A empresa passou a atender operações de marcas como Zema, DPaschoal, Rede Américas, Grupo Soma, Panini, Tigre, Plie, Consulta Remédios e Gregory.

“Fazer parte do Quadrante VTEX em 2025 é um indicativo importante de que estamos evoluindo em direção ao que acreditamos: processos eficientes, entregas consistentes e foco no negócio do cliente”, afirma Felipe Coelho, CEO da Wicomm. Ele destaca que a agência seguirá, em 2025, com investimentos em inteligência artificial aplicada à automação e personalização de experiências digitais.

A empresa mantém também um programa interno voltado à formação técnica contínua das equipes. “Nosso objetivo é ampliar a capacidade de resposta a projetos de diferentes níveis de complexidade”, explica Jefferson Cavalcante, diretor da área técnica da Wicomm.

Juliano Folino, diretor da área comercial da Wicomm, aponta que o relacionamento próximo com os clientes tem sido decisivo para entender as particularidades de cada operação. “A proximidade com o mercado é o que nos permite construir soluções adequadas à realidade de cada parceiro", conclui.

