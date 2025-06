ABORL-CCF destaca ciência e inovação no X Combined Meeting

A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) realiza, entre os dias 26 e 28 de junho de 2025, a décima edição do Combined Meeting, encontro focado em debater os avanços da otorrinolaringologia nacional e internacionalmente. O evento será sediado em São Paulo, com foco em atualização científica, além de uma programação robusta e oportunidades de capacitação.

Serão debatidos temas relevantes para a prática clínica e cirúrgica, como Rinologia, Cirurgia estética da face - em colaboração com a Sociedade Brasileira de Rinoplastia -, além de Otoneuro e Foniatria, que são áreas em constante evolução.

De acordo com o presidente da entidade, o médico otorrinolaringologista, Leonardo Haddad, as expectativas para esta edição são altas. “O Combined Meeting chega à sua décima edição consolidado como um espaço essencial para o avanço técnico e científico da especialidade. Este será um evento inovador, pautado por discussões de alto nível, troca de experiências e contato com o que há de mais atual em otorrinolaringologia”, destaca o presidente.

A programação científica contará, ainda, com a participação de convidados de diversos países, fruto da parceria com Academias internacionais, ampliando o alcance e a profundidade do debate médico. “Estamos trazendo para esta edição especialistas que são referência mundial em suas áreas, o que certamente enriquecerá ainda mais o conteúdo e as discussões”, complementa Haddad.

Como diferencial, na véspera do evento, 25 de junho, serão realizados dois cursos de dissecção prática - em rinologia e estética facial -, voltados para o aprimoramento técnico dos participantes. Durante o Combined Meeting, também haverá cursos hands-on direcionados às diversas áreas temáticas, promovendo uma experiência imersiva e interativa.

O X Combined Meeting reflete o compromisso da ABORL-CCF com a excelência na educação médica continuada, oferecendo aos otorrinolaringologistas brasileiros a oportunidade de atualização, networking e troca de experiências com alguns dos mais importantes nomes da especialidade no cenário nacional e global.

Serviço:

X Combined Meeting da ABORL-CCF

Data: 26 a 28 de junho de 2025

Local: São Paulo – SP

Mais informações: https://aborlccf.org.br

