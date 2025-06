Baratão Combustíveis: app conecta motoristas a postos

Marketplace de combustíveis que conecta motoristas a postos credenciados por meio de um aplicativo (app), a Baratão Combustíveis tem buscado ampliar a presença por diferentes regiões do país. Entre as estratégias adotadas pelo negócio, estão parcerias, disponibilização de descontos e promoções para os clientes.

De acordo com Ricardo Fiorillo, CMO da Baratão Combustíveis, a empresa mantém equipes comerciais responsáveis por firmar novas parcerias e ampliar a rede de postos credenciados. O uso intensivo de tecnologia e inteligência artificial (IA) ajuda a identificar mercados promissores e regiões com maior potencial de adesão.

“O marketing digital é outro pilar fundamental, permitindo uma maior divulgação da marca e a atração de novos usuários. Por fim, a Baratão oferece treinamentos e suporte aos postos parceiros”, explica Fiorillo.

Ao negociar diretamente com os postos credenciados, a empresa busca praticar preços mais competitivos, obtendo valores abaixo dos praticados nas bombas e repassando essa economia ao consumidor, acrescenta o CMO.

“O monitoramento constante dos preços do mercado permite ajustes rápidos nas ofertas, mantendo a competitividade mesmo diante das oscilações do setor. O modelo digital elimina intermediários e reduz custos operacionais e burocráticos, o que possibilita a oferta de descontos para o usuário”, diz Fiorillo.

A Baratão, segundo o executivo, desenvolveu o programa de fidelidade “Baratinhas”. Nele, o cliente acumula pontos a cada compra e troca por descontos futuros. O aplicativo também oferece um clube com mais de 25 mil lojas parceiras, proporcionando descontos em segmentos como alimentação, vestuário, farmácias, educação e e-commerce.

Além disso, a plataforma disponibiliza a compra de produtos como gás de cozinha, água mineral, itens para pets e serviços automotivos.

Como funciona a Baratão Combustíveis

“Na plataforma da Baratão Combustíveis, o usuário realiza a compra do combustível pelo aplicativo e recebe um QR Code, que é apresentado no momento do abastecimento. O sistema é totalmente digital. O aplicativo, disponível para Android e iOS, já conta com mais de dois milhões de usuários”, diz Fiorillo.

Além da IA, o CMO afirma que a empresa usa big data para analisar o comportamento dos clientes e identificar oportunidades de crescimento e novas parcerias. Sistemas de gestão integrados monitoram preços, com foco em garantir a qualidade dos serviços e oferecer suporte aos postos credenciados, explica.

A integração permite que o usuário acompanhe todas as compras e descontos acumulados pelo aplicativo, com histórico das transações. As ferramentas digitais podem facilitar o controle do consumo e dos gastos em tempo real, acrescenta Fiorillo.

A empresa também pretende desenvolver novos modelos de fidelização para aumentar o engajamento dos clientes, expandir a rede de postos e parceiros para ampliar a cobertura nacional e melhorar a oferta de benefícios.

“O aprimoramento contínuo da experiência do usuário no aplicativo é uma prioridade, visando oferecer mais economia ao cliente”, conclui Fiorillo.

Para saber mais, basta seguir no Instagram: https://www.instagram.com/barataocombustiveis/