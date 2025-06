Turquia figura entre os principais destinos para 2025

Istambul figura entre os melhores destinos de 2025 da classificação do portal Tripadvisor, site de viagens com comentários, avaliações e opiniões sobre turismo. A cidade mais populosa da Turquia aparece à frente de Nova York (Estados Unidos), Maldivas (Ásia) e Cancún (México).

Na avaliação disponível no Tripadvisor, são destacados os city tours, os locais históricos e a vida noturna de Istambul como pontos fortes. Outro atrativo mencionado no ranking é a fama de ser um destino que reúne “muitas cidades dentro de uma só”, devido a diferentes influências históricas e à variedade cultural. Uma parte de Istambul, por exemplo, está na Europa e outra na Ásia.

Já a Capadócia, outro destino turco que se tornou especialmente conhecido dos brasileiros por conta da obra de dramaturgia “Salve Jorge”, exibida pela Globo, guarda formações rochosas vulcânicas, conhecidas como "chaminés de fadas” e diversas cidades subterrâneas milenares. Além dos atrativos naturais, o destino também possui herança histórica e cultural, refletida em igrejas escavadas nas rochas, mosteiros bizantinos e vilarejos tradicionais.

Ana Paula Oliveira, gerente geral da Leblon Turismo, agência de viagens especializada em roteiros personalizados, lembra que, para turistas brasileiros, há ainda uma facilidade: não é necessário visto para permanecer na Turquia por um período de até 90 dias, graças a um acordo bilateral entre o país e o Brasil. O passaporte, no entanto, é obrigatório.

“A exibição das novelas turcas mais recentes também está despertando grande interesse pela cultura, gastronomia, música e tradições e muitos brasileiros já visitaram a Turquia para conhecer os cenários que veem na ficção”, evidencia a especialista.

A gerente geral da Leblon Turismo afirma que algumas das belezas naturais e culturais favoritas dos brasileiros na Turquia são a Basílica de Santa Sofia, chaminés de fada da Capadócia, Pamukkale, o roteiro bíblico da Casa de Maria em Éfeso e a Riviera Turca.

“Quanto ao perfil de viajante, não existe um específico. Ele vai desde casais, viajantes solo, pessoas da terceira idade, grupos de amigos, fãs de história, gastronomia e também quem gosta das novelas turcas que mostram esses cenários”, afirma Oliveira.

Agência lança novos roteiros pela Turquia

Atenta à demanda do mercado, a Leblon Turismo lançou novos pacotes com destino para a Turquia, incluindo cidades e locais como Istambul, Capadócia, Pamukkale, Éfeso e Kusadasi. Os roteiros incluem voo de balão ao nascer do sol, jantar com comidas típicas, apresentações de danças tradicionais (dervixes rodopiantes), visitas a monumentos e pontos turísticos e degustação de vinhos vulcânicos (ou seja, produzidos com uvas cultivadas em solo vulcânico), na Rota dos Vinhos.

Os grupos são limitados a no máximo 20 viajantes, com direito a guia brasileiro exclusivo, hospedagem em hotel cinco estrelas na Capadócia e nos demais destinos. Com o objetivo de otimizar o tempo de viagem, o pacote também abrange um trecho aéreo interno entre Istambul e Kayseri.



O pacote da empresa inclui pontos turísticos vistos em novelas como “Força de Mulher” (Balat & ferries do Bósforo, em Istambul), “El Turco” (Palácio Topkapi, Cisterna e Bósforo), “O Último Verão” (Riviera Egeia), “O Canto do Pássaro” (Capadócia rural e vilarejos da Anatólia Central), entre outros.

