Pequena nação busca investidores em assuntos climáticos para se tornarem cidadãos e ajudarem a mudar o mundo

AUCKLAND, Nova Zelândia, June 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- "Não vamos ficar parados esperando que as ondas levem as nossas casas e a nossa infraestrutura", disse o líder da menor república do mundo, logo após a nação ter usado a COP29 como uma plataforma de lançamento para o projeto de resiliência climática mais inovador do mundo.

“Enquanto o mundo debate a ação climática, devemos tomar medidas proativas para garantir o futuro da nossa nação”, continuou o presidente de Nauru, David Adeang.

Membro do Fórum de Vulnerabilidade Climática, composto por nações em desenvolvimento na linha de frente das mudanças climáticas, o governo de Nauru está em busca de investidores de todo o mundo que queiram fazer parte de uma solução ousada, não apenas para a nação, mas para todo o mundo.

O país está embarcando em um projeto que reformará sua nação diante das mudanças climáticas, além de lidar com questões como segurança alimentar e hídrica, e irá participar do “Higher Ground Initiative” - realocando quase toda a população da costa para terras mais altas.

Este projeto é enorme. Alguns podem chamá-lo de audacioso. E é caro.

No entanto, o homem que lidera a arrecadação de uma grande parte dos fundos por meio de um programa de cidadania exclusivo voltado para investidores e empreendedores de assuntos climáticos diz que já há um interesse significativo de todo o mundo de pessoas que querem se tornar "cidadãos climáticos".

O neozelandês Edward Clark tem uma extensa experiência em bancos internacionais, crimes financeiros e conformidade, e é exatamente por isso que o Governo de Nauru o nomeou CEO do Programa de Cidadania de Resiliência Econômica e Climática de Nauru.

Clark disse que, ao contrário de alguns programas de cidadania por investimento que têm sido objeto de controvérsia, o bem administrado programa de Nauru tem como objetivo "inverter a narrativa para os países vulneráveis ao clima".

“Queremos que os apaixonados pelo futuro global se tornem cidadãos porque nosso objetivo é transformar Nauru de receptor passivo de financiamento climático em uma incubadora de inovação climática.”

Ele quer dizer que Nauru pode se tornar um modelo de como as comunidades verdadeiramente sustentáveis e sua infraestrutura subjacente podem ser desenvolvidas.

“Os empreendedores climáticos podem fazer parceria com Nauru para desenvolver novas soluções”, disse ele.

“Os Ecopreneurs (empreendedores ecológicos) podem se beneficiar do financiamento inicial necessário para o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções, e Nauru se beneficiará por ser um campo de testes para soluções novas e econômicas.”

O Sr. Clark disse que, embora o programa de cidadania seja novo, ele está contentíssimo com o interesse.

“Os pedidos de cidadania que recebemos são de pessoas de todo o mundo que querem investir em resiliência climática e fazer parte de um propósito maior”, disse ele.

Contato com a Mídia: barbara@crcpr.com.au

