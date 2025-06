Security Compass Expande Presença Global com Nomeação Estratégica para Reforçar Atuação na América Latina

A Security Compass, empresa referência em Segurança por Design, anunciou hoje a nomeação de Marcela Andreatti como Gerente de Canais para a América Latina (LATAM). Nesse cargo, Marcela irá liderar iniciativas estratégicas com parceiros e apoiar a expansão regional em toda a América Latina.

Marcela traz mais de 15 anos de experiência no setor de cibersegurança, com um histórico consistente de ajudar empresas a aumentar sua maturidade em segurança e gerar resultados concretos por meio de parcerias confiáveis. Seu conhecimento técnico e liderança em estratégias de canais serão fundamentais para ampliar a presença da Security Compass na região.

“Estou muito animada com essa nova etapa na Security Compass. A empresa é uma pioneira no campo da segurança de aplicações, com 20 anos de inovação. Sua reputação é mais do que merecida. Quero fortalecer nossa presença, expandir parcerias estratégicas e gerar resultados impactantes na América Latina. Estouàdisposição para apoiar nossos parceiros e clientes no alcance de suas metas de segurança de software.”

“A contratação da Marcela é uma decisão estratégica que nos permitirá ampliar nosso impacto na região LATAM,” disse Gary Abad, Diretor de Canais da Security Compass. “A experiência dela, o conhecimento do mercado local e a abordagem centrada no parceiro são essenciais para atenderàcrescente demanda por soluções de segurança por design na região.”

A nomeação também reforça a parceria de longa data entre a Security Compass e a M3 Corp, uma distribuidora respeitada e consolidada no Brasil, reconhecida por oferecer soluções de ponta em cibersegurança e tecnologia da informação há mais de 15 anos. Através de uma colaboração estreita com a Security Compass, a M3 desempenha um papel essencial na expansão do alcance da empresa e na entrega de soluções inovadoras para o mercado latino-americano, com foco especial no Brasil.

“Estamos muito satisfeitos com esse investimento na nossa parceria,” afirmou Antonio Mocelim, Chief Revenue Officer da M3 Corp. “A experiência da Marcela e seu profundo conhecimento do mercado vão agregar ainda mais valor para as organizações brasileiras comprometidas com o desenvolvimento seguro de software.”

Sobre a Security Compass

A Security Compass ajuda empresas a desenvolver software seguro e em conformidade desde o início. O SD Elements, nossa plataforma principal, permite que as equipes identifiquem ameaças potenciais e definam requisitos de segurança antes mesmo de começar a codificação. As integrações com ferramentas e fluxos DevSecOps existentes possibilitam que os desenvolvedores produzam código seguro com eficiência. Nosso treinamento em segurança de aplicações oferece conteúdo rigoroso e laboratórios práticos, capacitando os profissionais a criar software seguro com confiança. Para saber mais sobre como a Security Compass viabiliza o desenvolvimento seguro em escala, acesse: www.securitycompass.com.

