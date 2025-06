Novas formas de empreender transformam o setor imobiliário

O setor imobiliário brasileiro tem passado por mudanças significativas nos últimos anos, impulsionado pela adoção de modelos de negócios mais enxutos e apoiados em tecnologia. Redes de franquias têm desempenhado um papel relevante nesse movimento, utilizando sistemas digitais para automatizar processos e oferecer soluções mais acessíveis a empreendedores.

De acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias registrou um aumento geral no faturamento, com destaque para o impacto da digitalização e maior flexibilidade operacional. Embora o levantamento da ABF aborde o panorama geral do franchising no Brasil, especialistas observam que a tecnologia tem sido um dos principais vetores de transformação no mercado imobiliário.

Jefferson Aguiar, CEO da Kasa+, comenta: "A utilização de tecnologia nos processos imobiliários, como a integração de crédito pré-aprovado e a centralização de dados em plataformas digitais, tem possibilitado que corretores e franqueados atuem com mais eficiência. Isso permite decisões mais estratégicas e maior previsibilidade nos negócios".

Modelos operacionais mais ágeis também estão sendo fortalecidos por parcerias com instituições financeiras, que oferecem crédito pré-aprovado aos compradores, facilitando a conclusão das negociações. Além disso, treinamentos e capacitações voltados para as áreas comercial, jurídica e operacional estão sendo incorporados para garantir que os profissionais estejam preparados para atender às novas demandas do mercado.

Expansão do setor imobiliário para mercados regionais

Especialistas apontam que a descentralização das grandes capitais é outra tendência em destaque. De acordo com Jefferson Aguiar, "a expansão para cidades de médio porte e interiores tem sido uma estratégia das empresas do setor para atender à crescente demanda por qualidade de vida e trabalho remoto". Ele destaca que essas áreas oferecem oportunidades para investidores que buscam atuar em mercados menos saturados, mas com grande potencial de crescimento.

Perspectivas para o mercado

Ainda de acordo com a ABF, a digitalização e a flexibilidade dos modelos de negócios devem continuar sendo fatores impulsionadores para o crescimento do franchising nos próximos anos. O setor imobiliário, em particular, está entre os que mais têm adotado tecnologias para facilitar processos, como gestão automatizada de leads e funis de vendas, além de parcerias financeiras que simplificam a obtenção de crédito pelos compradores.

Para mais informações sobre modelos de negócios e suas projeções no Brasil, basta consultar a Associação Brasileira de Franchising.

