Kinaxis e Tosoh Corporation impulsionam a transformação da cadeia de suprimentos com tecnologia de IA

A Kinaxis® (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, anunciou hoje que a Tosoh Corporation, uma importante empresa do setor químico global, escolheu a Kinaxis para otimizar suas operações e apoiar o crescimento contínuo dos negócios. Em um setor conhecido por interrupções frequentes, a Tosoh precisava de uma solução resiliente e ágil para permitir que a empresa respondesse mais rapidamente às mudanças do mercado e mantivesse a continuidade operacional em um setor altamente regulamentado e em rápida evolução.

Como uma das maiores fabricantes de cloro-álcali da Ásia, a Tosoh fornece uma variedade de produtos químicos básicos e orgânicos. De operações petroquímicas que fornecem etileno, polímeros e polietileno a seu negócio de materiais avançados que atende às indústrias globais de semicondutores, telas e energia solar, mesmo pequenas interrupções podem ter efeitos negativos em toda a cadeia de suprimentos.

A Tosoh escolheu a plataforma Kinaxis Maestro™ por sua capacidade única de fornecer uma orquestração de ponta a ponta que fortalecerá a coordenação entre vendas e operações, otimizará o estoque e melhorará o equilíbrio entre oferta e demanda, enquanto navega pela volatilidade do setor. Historicamente dependente de processos manuais baseados em planilhas, a Tosoh enfrentava desafios significativos para obter visibilidade em suas operações globais. Com a Maestro, agora eles ganham uma plataforma poderosa e unificada que substitui fluxos de trabalho fragmentados por automação inteligente, permitindo decisões mais rápidas, sofisticadas e baseadas em dados.

“Estamos muito entusiasmados em trabalhar com a Kinaxis para aprimorar e transformar nossas operações de cadeia de suprimentos”, disse Mitsuhiro Nishimura, vice-presidente da Tosoh Corporation. “Os sistemas tradicionais de planejamento de recursos empresariais já não conseguem acompanhar a complexidade e a velocidade exigidas pelo setor químico atual, e a Maestro nos permitirá enfrentar os desafios do setor com mais resiliência, impulsionando tanto o crescimento quanto o desempenho dos negócios”.

“A Kinaxis está entusiasmada em ampliar sua atuação no setor químico global em parceria com a Tosoh Corporation,àmedida que esta transforma suas operações de cadeia de suprimentos e fortalece sua resiliência no mercado”, afirmou Masa Kogure, presidente da Kinaxis no Japão. “A Maestro trará mais eficiência, agilidade e crescimento às suas operações globais, oferecendo a visibilidade e a velocidade necessárias para planejar e evitar interrupções — uma realidade comum no complexo setor químico”.

Para saber mais sobre a Kinaxis e sobre suas soluções de orquestração da cadeia de suprimentos, visite Kinaxis.com

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na interrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250624751980/pt/

Relações com a Mídia

Erin Boyle | Kinaxis

eboyle@kinaxis.com

+1 519-574-4065

Relações com Investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613