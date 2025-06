Acelerômetro industrial de 3 eixos possui alta estabilidade de deslocamento

A Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) lançou um acelerômetro de 3 eixos voltado para o mercado industrial que combina alta estabilidade de deslocamento em relaçãoàtemperatura e ao tempo, boa linearidade, baixa densidade de ruído e excepcional durabilidade. O acelerômetro SCA3400-D01 XYZ é projetado para uso em aplicações industriais, como monitoramento da integridade estrutural (SHM), controle de máquinas, unidades de medição inercial, além de ferramentas e sistemas destinadosàconstrução. Este produto será apresentado na Sensors Converge 2025, que será realizada no Centro de Convenções de Santa Clara (Estande 716), Califórnia, entre os dias 24 e 26 de junho de 2025.

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Industrial 3-axis accelerometer

A estabilidade de deslocamento de um acelerômetro diz respeitoàconsistência de sua saída quando em repouso, embora exposto às variações de temperatura ou aos impactos do desgaste ao longo do tempo. Em circunstâncias ideais, essa saída deveria ser zero; no entanto, frequentemente isso não ocorre, razão pela qual os fabricantes de equipamentos precisam ajustar seus designs para considerar esta situação. Quanto mais estável for o deslocamento, mais precisa será a medição feita pelo sensor. Além disso, a elevada estabilidade de deslocamento possibilita que os fabricantes de equipamentos ajustem seus designs ao longo da vida útil do produto, ao invés de aguardar que os usuários realizem a recalibração periódica para garantir a precisão.

No caso do SCA3400-D01, o desvio de deslocamento ao longo da vida útil é de 0,5 mg para os eixos X e Y e 2 mg para o eixo Z. O erro de deslocamento ocasionado pela variação da temperatura operacional é de 2 mg nos eixos X e Y, e de 3 mg no eixo Z. O Murata SCA3400-D01 apresenta um rendimento excepcional em termos de precisão. Apresenta um erro de linearidade de 1 mg em um intervalo de 1,2 g e uma densidade de ruído de 20 μg/√Hz, contribuindo para medições mais precisas.

Outro recurso do acelerômetro de 3 eixos que deve atrair os fabricantes de equipamentos industriais é a possibilidade de selecionar a faixa dinâmica e a filtragem passa-baixa, que possibilita aos projetistas configurarem a peça para obter a combinação ideal de resolução, linearidade e desempenho de ruído para a aplicação. A peça também conta com recursos de autodiagnóstico que possibilitam identificar quando um sinal medido é confiável.

O SCA3400-D01 (8,6 × 7,6 × 3,3 mm; 0,34" × 0,30" × 0,13) é fabricado com a última versão do processo comprovado 3D MEMS da Murata e emprega o design e os processos ASIC mais modernos da empresa. Ele estará disponível como peças individuais em uma placa de circuito impresso (PCB) para avaliação, em sacos de amostra contendo quatro peças e em carretéis contendo 100 ou 1.000 peças.

Sobre a Murata

A Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder mundial em design, fabricação e venda de componentes e soluções eletrônicas passivasàbase de cerâmica, módulos de comunicação e módulos de fonte de alimentação. A Murata está comprometida com o desenvolvimento de materiais eletrônicos avançados e módulos multifuncionais de alta densidade e vanguarda. A empresa conta com funcionários e unidades de produção em todo o mundo.

