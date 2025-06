Tronsmart lança o Fiitune X30, um alto-falante doméstico de última geração com áudio espacial em alta fidelidade

A Tronsmart, marca global de áudio, apresenta hoje o Fiitune X30, seu primeiro alto-falante Hi-Res com tecnologia espacial para uma experiência imersiva em alta fidelidade. O produto também possui um acabamento premium que se integra perfeitamente a qualquer decoração.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250619878280/pt/

Tronsmart Fiitune X30 Home Speaker with Sleek Design and Immersive Spatial Audio

Design elegante para qualquer ambiente

O Fiitune X30 combina simplicidade e elegância para elevar sua experiência musical. Com alça de alumínio e revestimento em tecido, ele une toque premium e qualidade sonora impecável. Feito com materiais de alta qualidade, seu visual refinado se adapta a qualquer estilo, moderno ou clássico.

Imersão sonora com áudio espacial

Sinta a música como nunca. Com 6 drivers (incluindo um driver superior que reflete o som no teto) e 4 radiadores passivos para graves profundos, o Fiitune X30 cria um som envolvente. Sua resposta de frequência ultra ampla de 40kHz garante um palco sonoro expansivo, mantendo a qualidade consistente em qualquer posição do ambiente, seja no seu sofá ou enquanto você circula pela casa.

Hi-Res: nenhum detalhe passa despercebido

Sem fio, sem perdas. O codec LDAC e o DSP avançado garantem um Hi-Res tão rico que você ouve até a respiração do artista. O sistema 2.2.1 com subwoofer de alta resposta traz graves impactantes, enquanto os alto-falantes de 3 vias destacam vocais limpos e agudos brilhantes. E com 80W, o som não só enche a sala – ele a domina.

Relaxe em casa como no cinema

Use dois Fiitune X30 para uma experiência de cinema incrível! O áudio espacial coloca você dentro do filme, com efeitos sonoros que vêm de todas as direções. Conecte na TV por Bluetooth ou cabo, alterne entre dispositivos sem pausas, curta 14 horas de música e personalize o som pelo App Tronsmart.

Preço e disponibilidade

O Tronsmart Fiitune X30 é o alto-falante para casa onde o estilo icônico encontra excelência sonora. Com lançamento previsto para junho, o produto estará disponível pelo preço de US$ 179,99/179,99 € na Europa. Adquira no site oficial tronsmart.com, nas plataformas aliexpress.com, mercadolibre.com e em outros revendedores autorizados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250619878280/pt/

Olivia Dong

olivia@tronsmart.com