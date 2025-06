Zadara anuncia patrocínio oficial à BRB Stock Car

Fornecedora global de soluções de infraestrutura como serviço (IaaS), a Zadara anuncia a estreia como patrocinadora e cloud provider (fornecedora de nuvem) da BRB Stock Car Pro Series, principal categoria do automobilismo brasileiro. A ação reforça o posicionamento estratégico da empresa no país e agrega visibilidade da marca no mercado nacional.

A entrada da Zadara no universo da BRB Stock Car ocorre por meio da parceria firmada com a AudaceTech, ‘braço’ de tecnologia e desenvolvimento do Grupo Veloci, controlador da Vicar, que atua como promotora da Stock Light, BRB Fórmula 4 Brasil, Turismo Nacional, TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB, além da BRB Stock Car Pro Series.

A AudaceTech adotou de forma integral as soluções de armazenamento em nuvem desenvolvidas pela Zadara para todas as plataformas, o que inclui informações de telemetria geradas pelos novos carros da geração SUV.

Demais dados utilizados em transmissões ao vivo, na comunicação em tempo real entre pilotos e equipes e no gerenciamento de informações relativas à performance durante as corridas também serão protegidos e armazenados pela Zadara.

A parceria tecnológica e aliança de patrocínio da Zadara à BRB Stock Car e à AudaceTech contempla não somente o fornecimento de soluções de armazenamento em nuvem. Ao longo do ano, a corporação terá na sua programação um rol de ações, tendo na principal categoria do automobilismo brasileiro uma grande plataforma de divulgação das inovações da Zadara.

A aliança tecnológica é vista pela Vicar como um grande marco que firma o compromisso da BRB Stock Car com a vanguarda tecnológica.?

“A BRB Stock Car é uma plataforma de alta visibilidade e grande envolvimento com o público, mas também é um ambiente extremamente técnico, onde tecnologia e precisão fazem toda a diferença, sobretudo em meio a um universo de enorme pressão e busca constante por um desempenho de excelência. Ter a Zadara conosco como patrocinadora e parceira tecnológica é contar com uma empresa que compartilha desta visão e tem toda a expertise para contribuir com a inovação que buscamos incansavelmente”, declarou Lincoln Oliveira, CEO da Vicar.

A partir deste ano, a categoria passa a integrar um grupo de empresas que são atendidas mundialmente pela Zadara. “A inovação da Zadara no automobilismo está fortemente conectada à ideia de transformar dados em vantagem competitiva. Estamos trazendo uma nova camada de inteligência para a Stock Car, ao permitir que as equipes e organizadores tenham um ambiente de TI sob demanda, altamente seguro e com desempenho garantido. Isso possibilita desde a simulação de estratégias com base em dados históricos até uma melhor experiência para o público, com mais conteúdo em tempo real e recursos interativos. Estamos, de fato, construindo uma ponte entre o esporte tradicional e a transformação?digital”, afirmou Dirval Junior, Sales Director da Zadara.

Website: https://www.zadara.com/