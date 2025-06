DIVIA Marketing Digital participa da Gramado Summit 2025

A DIVIA Marketing Digital, agência certificada como Google Partner Premier, participou da 8ª edição do Gramado Summit, realizada de 4 a 6 de junho de 2025 no Centro de Eventos e Feiras Serra Park, em Gramado (RS). O evento atraiu mais de 21 mil participantes, reuniu 353 palestrantes e cerca de 500 marcas expositoras, com discussões focadas no impacto da inteligência artificial (IA) nos negócios e na importância do potencial humano na inovação.

Esta foi a quarta participação consecutiva da DIVIA no evento, consolidando seu papel no setor de marketing de performance. A agência, que está entre as 3% principais empresas brasileiras no programa Google Partners, apresentou suas soluções digitais e compartilhou conhecimentos sobre as últimas tendências do marketing digital.

A agência DIVIA Marketing Digital está há mais de 15 anos no mercado e tem um extenso portfólio de clientes em diversos setores de negócios. A agência possui escritórios estrategicamente localizados em Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo e Goiânia, oferecendo serviços de marketing digital em todo o território nacional.

Fernando Ferreira, CEO e cofundador da DIVIA, destacou a relevância de eventos como o Gramado Summit: “Participar do evento é uma chance de nos atualizarmos sobre as tendências do mercado digital. Também é uma oportunidade para compartilhar as inovações que temos desenvolvido e absorver novos conhecimentos que impactarão as estratégias empresariais no futuro próximo”.

O evento contou com palestras de profissionais como Luiza Helena Trajano, Rony Meisler, Rodrigo Faro, Bob Burnquist, Naldo Benny e Cátia Damasceno. Também marcaram presença especialistas em marketing digital, como Alfredo Soares, Lauren Pfeiff, Alexandra Zanela e Mônica Salgado, abordando temas como conteúdo, branding, influência e vendas on-line. Além disso, a programação incluiu discussões sobre as mudanças no comportamento do consumidor e as tecnologias emergentes que estão moldando o mercado.

A DIVIA, durante sua participação, apresentou abordagens utilizadas em suas campanhas digitais, especialmente no uso de ferramentas como o Google Ads, onde possui grande experiência. A certificação Google Partner Premier, que a agência mantém, comprova sua qualificação técnica e a capacidade de gerar resultados significativos por meio da gestão de campanhas de mídia digital.

Além disso, a DIVIA utilizou uma estratégia de remarketing para maximizar a interação com os participantes do evento. Após o visitante interagir com o estande da agência, ele foi impactado por campanhas publicitárias nas redes sociais, como Facebook e Instagram, buscando garantir que a presença da marca fosse lembrada mesmo após o término da visita. “Esta abordagem tem se mostrado eficaz para manter o engajamento contínuo e gerar conversões, reforçando a importância de um acompanhamento pós-evento que mantém a marca presente na mente do consumidor", destaca Ferreira.

“Estar presente no Gramado Summit também significa estar alinhado com as necessidades do mercado e as expectativas de nossos clientes. A troca de conhecimentos e a constante atualização são essenciais para garantir que possamos oferecer soluções modernas e eficientes no marketing digital”, conclui Ferreira.

Além das palestras, o evento proporcionou oportunidades de networking entre empresas do setor e atividades como a Batalha de Startups, promovendo a troca de experiências entre empreendedores. O Gramado Summit 2025 se consolidou como um evento estratégico, especialmente para empresas como a DIVIA, que buscam se manter na vanguarda das mudanças tecnológicas e desenvolver soluções cada vez mais eficazes para o mercado digital.

Com mais de 1,1 milhão de interações registradas no aplicativo oficial do evento, o Gramado Summit 2025 demonstrou o crescente interesse por temas de inovação e empreendedorismo. A edição de 2026 já tem data marcada: de 6 a 8 de maio.

Website: https://divia.com.br/