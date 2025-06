Soldiers Nutrition é finalista do Prêmio Reclame AQUI 2025

A edição 2025 do Prêmio Reclame AQUI já começou a revelar seus indicados, e entre os finalistas da categoria Suplementos Esportivos – Grandes Operações está a Soldiers Nutrition. A premiação, que segundo a empresa tem como objetivo reconhecer as empresas com melhor reputação e atendimento ao consumidor, premia anualmente as companhias mais bem avaliadas pelos usuários da plataforma.

De acordo com as regras do prêmio, a indicação confirma que a empresa manteve, ao longo dos últimos seis meses, uma reputação classificada como “Bom” ou superior — pré-requisito essencial para participar da disputa. Em categorias com mais de dez empresas aptas, como é o caso de suplementos esportivos, são aplicados critérios técnicos adicionais, como nota média, índice de resolução de problemas e percentual de consumidores que voltariam a fazer negócio com a marca.

Apenas empresas com desempenho consistente em quatro indicadores — índice de resposta, média das avaliações, índice de solução e taxa de recompra — chegam à fase final da premiação.

“Ser indicada ao Prêmio Reclame AQUI é um reconhecimento que vem do consumidor. Para nós, estar entre as finalistas significa que conseguimos manter uma escuta ativa e agir com responsabilidade diante de cada contato, dúvida ou crítica”, afirma Yuri Abreu, CEO e fundador da Soldiers Nutrition. “Nosso compromisso é com o relacionamento, não só com a venda”.

Expansão e foco no consumidor

Para Yuri, o reconhecimento mostra que a empresa está investindo no rumo certo. Nos últimos anos, a Soldiers tem ampliado sua atuação com o lançamento da Next10 em parceria com Neymar Jr. e, em breve, com a inauguração de uma nova fábrica em Cajamar (SP), com investimento estimado em R$ 15 milhões. A empresa também tem reforçado seu compromisso social, com iniciativas como a campanha de inverno em Cajamar.

As votações para o Prêmio Reclame AQUI 2025 ainda serão abertas e ocorrerão no site oficial da premiação: www.reclameaqui.com.br/premio. A cerimônia de entrega dos troféus está prevista para o segundo semestre.

