Interior Lifestyle South America anuncia participação de marcas de casa e decor

De 23 a 26 de junho acontece no Distrito Anhembi (SP) a primeira edição da Interior Lifestyle South America, feira internacional focada em produtos de casa, decoração e estilo de vida. O evento anuncia a participação de marcas expositoras renomadas no mercado como Oster, Black+Decker, Brinox, Guzzini, Nude, Masterchef e Ichendorf. Assim, serão apresentados aos visitantes lançamentos de produtos que unem beleza, design e utilidades, novidades do mercado de decoração e itens que são tendências.

A Interior Lifestyle South America acontece em conjunto com a Eletrolar Show, evento de bens de consumo da América Latina, e Eletrocar Show, a primeira feira B2B do setor de veículos elétricos no Brasil. Juntas, as feiras, neste ano, estão recebendo um investimento de R$ 100 milhões e a expectativa é que gerem R$ 2 bilhões em negócios.

O novo evento de casa, decoração e estilo de vida é uma extensão da renomada feira Ambiente, referência global no setor. Esta tem a edição principal de forma anual em Frankfurt na Alemanha. Porém, outras versões são realizadas em países como Japão e China.

Com expectativa de receber mais de 40 mil visitantes, o conjunto dos eventos reunirá cerca de 1.500 expositores nacionais e internacionais. Os produtos expostos serão distribuídos em categorias como mesa posta, utensílios de cozinha e soluções práticas para o lar, entre outras. O espaço reservado para as feiras totaliza 67 mil m².

Segundo Carlos Clur, CEO do Grupo Eletrolar, organizador da feira em parceria com a Messe Frankfurt, o evento “será um ponto de encontro para conexões valiosas, troca de conhecimento e atualização sobre as principais tendências e inovações do setor”. Ele também ressaltou a importância do retorno ao Distrito Anhembi, local da primeira edição da Eletrolar, e celebrou o crescimento do evento ao longo dos anos.

Serviço

Interior Lifestyle South America

Data: 23 a 26 de junho de 2025

Horário: Das 13h às 21h

Local: Distrito Anhembi, São Paulo, SP

Para mais informações e ingressos: https://interiorlifestyle.com.br/

Website: https://www.instagram.com/trama_comunicacao/