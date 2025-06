São João em Portugal se destaca como experiência autêntica

Junho chegou e, com ele, uma das festas populares mais conhecidas de Portugal: o São João. Celebrado com entusiasmo em várias cidades do país — especialmente no Porto e em Braga — o São João vem se consolidando não apenas como uma tradição cultural local, mas também como um dos roteiros mais procurados por turistas internacionais, principalmente por famílias latino-americanas em busca de experiências autênticas durante o verão europeu.

Segundo Tatiana Lopes, especialista em turismo internacional e fundadora da agência on-line BT Travel Global, o interesse por festas típicas como o São João cresceu significativamente nos últimos anos. “Estamos sendo procurados por famílias que querem mais do que apenas visitar pontos turísticos — elas querem viver a cultura local, participar de tradições, comer como os locais e entender de verdade o país que estão conhecendo”, destaca.

A festa de São João, celebrada entre os dias 23 e 24 de junho, combina rituais religiosos com uma atmosfera de alegria nas ruas. No Porto, é tradição sair com os famosos martelinhos coloridos, comer sardinha assada, dançar ao som de música popular e assistir aos espetáculos de fogos de artifício na Ribeira e na Ponte Dom Luís I. Balões de ar quente são lançados ao céu, enchendo a cidade de luz e cor.

“É o tipo de celebração que atrai adultos e crianças. E por ser realizada no auge do verão europeu, o clima é perfeito para quem quer aproveitar as férias em um destino que une cultura, gastronomia e diversão ao ar livre”, explica Tatiana Lopes.

Além do Porto, Braga também ganha destaque com celebrações tradicionais, que misturam religiosidade, música, danças folclóricas e uma rica programação cultural. Para quem quer incluir outras cidades no roteiro, Tatiana recomenda combinar o São João com visitas ao Douro, Aveiro ou até mesmo estender até Lisboa, aproveitando a malha ferroviária eficiente de Portugal.

Outro diferencial atrativo para os turistas é o custo-benefício: “Portugal oferece uma experiência cultural riquíssima com preços muito mais acessíveis do que outros destinos europeus populares nesta época do ano”, ressalta a especialista.

