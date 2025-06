Setor de material de construção busca recuperação de vendas na 3ª ExpoMatcon

As vendas no comércio varejista no país, na passagem de março para abril, variaram -0,4%, após três meses seguidos de crescimento. No comércio varejista ampliado, que inclui material de construção, o volume de vendas recuou 1,9% frente a março, segundo a recente Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada em 12 de junho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em contrapartida, o Paraná havia registrado em março o melhor desempenho do setor no país, com crescimento de 4,7% nas vendas (2,8 pontos acima da média nacional de 1,9%), onde o segmento de material de construção contribuiu com 4,6% para este resultado.

Este desempenho positivo que inclui liderança no crescimento das receitas nominais (5,1% contra 1,5% nacional), destaca a relevância de eventos como a ExpoMatcon para a manutenção da competitividade regional. "Num mercado em movimento, a feira se consolida como ferramenta estratégica para equilibrar oferta e demanda", analisa Ademilson Milani, presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Material de Construção no Estado do Paraná (Simaco PR) e Associação de Comerciantes de Material de Construção de Curitiba, região e litoral (Acomac Curitiba).

Diante deste cenário, indústrias e lojistas já confirmaram presença na 3ª edição da ExpoMatcon, a feira oficial do setor no Paraná. O evento acontece de 16 a 18 de setembro, no Expotrade Convention Center, em Pinhais, reunindo mais de 120 marcas com lançamentos, condições comerciais especiais e uma programação focada em negócios e inovação para o varejo.



O vice-governador do Paraná, Darci Piana, destacou o valor estratégico da integração entre indústria e varejo. "A ExpoMatcon cria o ambiente para negociações diretas entre lojistas e lideranças industriais", afirmou. "É uma oportunidade de acesso a novas tecnologias e fortalecimento da cadeia produtiva. Resultado da união de entidades como Simaco, Acomac, Senac e Sebrae. Não é custo, é investimento na divulgação de produtos e no relacionamento com futuros clientes".

ExpoMatcon já integra o calendário anual de eventos do setor de material de construção na região Sul

Com 6.000 metros quadrados de área no Expotrade Convention Center e capacidade para 3 mil veículos, a edição 2025 da ExpoMatcon estará trazendo, durante três dias, lançamentos, inovações e as principais tendências do mercado, confirmando sua posição no segmento de material de construção na região Sul. Realizada pelo Simaco PR e Sebrae PR, com apoio das Acomacs (Curitiba, Campos Gerais e Oeste PR), Fecomércio, Sesc, Senac e Sinditiba, a feira é uma importante plataforma de negócios do segmento no estado.

"Estamos preparando a maior ExpoMatcon de todos os tempos. O novo espaço no Expotrade permitirá experiências mais ricas para expositores e visitantes", afirma Milani. "Esta é a feira que movimenta o varejo paranaense".

Entre os destaques desta edição estão a Arena do Conhecimento, espaço interativo para testar produtos como tintas, impermeabilizantes e ferramentas com apoio técnico das indústrias; a Rodada de Negócios em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), focada em soluções tecnológicas e estratégicas para lojistas; e o AcomacCast, podcast gravado ao vivo no evento com entrevistas de lideranças e especialistas do setor.

Caravanas de todo o Paraná e alto volume de negócios

A feira deve receber mais de 5 mil visitantes, incluindo caravanas de Ponta Grossa, Cascavel, Guarapuava, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Apucarana, Jacarezinho e Toledo. A entrada é gratuita e a participação é exclusiva para lojistas, gestores e equipes de varejo.

Fabricantes de todo o Brasil estarão presentes, negociando diretamente com lojistas do Sul do país. A entrada é gratuita para proprietários, gerentes e equipes de lojas, além dos participantes das indústrias expositoras.

“A ExpoMatcon cresce a cada edição, estamos com grande procura nesta reta final. As empresas que ainda não confirmaram presença precisam se agilizar para garantir seu lugar”, destaca Patrícia Bernardi, diretora-executiva da Acomac Curitiba.

Sobre a ExpoMatcon



Feira anual e oficial do varejo de material de construção do Paraná, a ExpoMatcon chega à sua 3ª edição em 2025, onde são aguardados mais de 5.000 visitantes. Na última edição (2024), o encontro reuniu mais de 4 mil visitantes e gerou um volume significativo de negócios entre indústrias, distribuidores e lojistas.





Serviço: 3ª ExpoMatcon



Data: 16 a 18 de setembro de 2025



Horário: das 13h às 21h



Local: Expotrade Pinhais – Paraná



Website: https://www.expomatcon.com.br