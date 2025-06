Live da Econet detalha ajuste em documento fiscal com foco na Reforma Tributária

A Econet Editora realiza na próxima quarta-feira, 25 de junho, às 15h, uma live gratuita para explicar as principais mudanças que os contribuintes enfrentarão com a atualização do leiaute da nota fiscal eletrônica. O evento será transmitido pelo canal da editora no YouTube (@canaldaeconet) e contará com a participação de Wagner Gonzales, coordenador da Consultoria Fiscal, e Pedro Costa, analista técnico da área federal.

Durante a transmissão, os especialistas apresentarão os novos prazos definidos pela Receita Federal, indicarão os campos que devem ser preenchidos para viabilizar a cobrança dos tributos da Reforma Tributária e esclarecerão dúvidas. O foco estará em apresentar os ajustes que precisam ser feitos para que as empresas estejam prontas já a partir de julho, quando começa o período de testes em ambiente de homologação.

A mediação ficará a cargo de Mariana Borges, gerente da área Fiscal da Econet Editora, que acompanhará os temas com foco nas implicações práticas para empresas, contadores e desenvolvedores de sistemas. Segundo Mariana, o objetivo da live é antecipar os pontos críticos da transição. “Muitos ajustes precisam ser feitos nos bastidores, desde a atualização de sistemas até o treinamento das equipes. Nosso papel é tornar esse processo mais claro e acessível”, afirma.

Notas fiscais passam a refletir transição para IBS, CBS e IS

A live acontece em um momento decisivo para a implementação da Reforma Tributária do Consumo, que substitui cinco tributos atuais por três novos a partir de 2026. O ICMS (estadual) e o ISS (municipal) serão unificados no IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). Já o PIS e a Cofins (federais) serão substituídos pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços). Além disso, entra em cena o IS (Imposto Seletivo), que incidirá sobre produtos com impacto negativo à saúde ou ao meio ambiente.

Para viabilizar essa transição, a Receita Federal publicou em abril a Nota Técnica 2025.002, que define os campos obrigatórios para a indicação desses tributos na NF-e e na NFC-e. A partir de julho, as empresas poderão testar o preenchimento desses campos em ambiente de homologação. A liberação para o ambiente de produção está prevista para outubro, com obrigatoriedade total a partir de janeiro de 2026.



A participação é aberta ao público e não exige inscrição prévia. O link para a live é: https://www.youtube.com/live/rA7AxQ_JFyU



Website: https://www.econeteditora.com.br/novo/