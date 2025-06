Divulgação de marcas começa com marketing simplificado

A palavra marketing deriva da palavra em inglês market e pode ser traduzida como "mercadologia", termo que designa o estudo e a prática das atividades de mercado. Segundo a American Marketing Association (AMA), entidade internacional da área, o marketing engloba o processo de criação, comunicação e entrega de valor ao mercado, incluindo a interação com o público.

A marca é o sinal que diferencia produtos ou serviços no mercado, conforme o Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e a divulgação dessa marca faz parte da comunicação de marketing, que tem como função tornar a empresa visível e reconhecível pelo público, alinhando mensagem, canais e posicionamento.

Ana Clara Paiva, diretora de marketing da plataforma digital de serviços contábeis Contajá, destaca quais devem ser os primeiros passos básicos para iniciar a divulgação de uma marca.

“Antes de pensar em criar logo, abrir perfil em rede social ou lançar campanhas de marketing, a empresa precisa se perguntar se o negócio realmente faz sentido para o público que quer atingir. Só depois de validar isso é que vale pensar na identidade visual, na linguagem da marca e nos canais de divulgação”, declara a especialista.

Para a diretora de marketing da Contajá, técnicas acessíveis como SEO local, marketing boca a boca e presença em redes sociais são alternativas acessíveis que podem trazer bons resultados para pequenos negócios.

“Não precisa começar com grandes campanhas, o essencial é ser encontrado e gerar confiança. Cadastrar o negócio no Google Meu Negócio, incentivar clientes satisfeitos a indicarem e manter um perfil ativo nas redes sociais mais usadas pelo público já coloca a empresa em movimento”, afirma a profissional.

Tecnologias e marketing digital

Paiva afirma que marcas iniciantes nas redes sociais não precisam apostar em superproduções e recomenda que pequenos negócios invistam em conteúdos que mostrem a realidade da empresa e criem proximidade com o público.

“O mais importante é ser verdadeiro, relevante e útil, além de mostrar quem está por trás da marca, contar histórias reais e falar de forma próxima com o público cria conexão. Bastidores do negócio, solução de problemas, depoimentos de clientes satisfeitos e, claro, uma boa apresentação dos produtos ou serviços são essenciais”, revela Paiva.

A diretora de marketing sugere às empresas que não contam com uma equipe especializada a começar com estratégias simples de marketing digital. “Manter presença em redes sociais, trabalhar o SEO local e valorizar o marketing de indicações de outros usuários são formas que não exigem muita expertise e podem trazer resultados significativos”.

A profissional destaca, ainda, que há aplicativos acessíveis para criar posts, bancos de imagens gratuitos e, sobretudo, a importância de manter uma comunicação próxima, mostrando quem é a empresa e como ela resolve os problemas dos clientes. “O simples bem-feito já gera muito resultado”.

O relatório sobre o cenário do marketing digital no Brasil Martech Trends 2024, produzido pela Conversion e pela Zoho e divulgado pela Exame, revela que 98,7% dos profissionais entrevistados afirmam já incorporar tecnologias de marketing em suas estratégias, enquanto 42,6% pretende aumentar os investimentos em ferramentas de tecnologia para o marketing.

Segundo a especialista da Contajá, após a empresa dominar os passos básicos — entender o público, comunicar-se com clareza e manter uma presença constante —, é possível recorrer a tecnologias que contribuem para mais eficiência e escala nas ações de marketing digital.

“O tráfego pago, por exemplo, pode acelerar muito os resultados se bem segmentado e automações, como envio de e-mails ou mensagens de WhatsApp, ajudam a manter o relacionamento com clientes de forma prática. Ferramentas de agendamento de posts e análise de dados também são ótimas aliadas para otimizar o tempo e aumentar o alcance”, orienta a diretora de marketing.

De acordo com Paiva, é fundamental que a empresa acompanhe métricas básicas para avaliar os resultados das ações de marketing. “O ideal é começar pelo mais simples como número de seguidores, curtidas, comentários, compartilhamentos e, principalmente, se as pessoas estão entrando em contato ou comprando”.

A especialista pontua que o foco deve estar em entender se o marketing está, de fato, gerando movimento para o negócio, e não adianta um alto número de curtidas sem um real interesse do público pelo produto ou serviço vendido.

Para Paiva, marketing é importante, mas precisa caminhar junto com a regularização e a boa gestão do negócio, por isso só pode ser feito com segurança e consistência quando a empresa está formalizada. “Ter um CNPJ ativo e contar com uma contabilidade de confiança é o que pode garantir segurança para atuar no mercado, emitir notas fiscais, fechar parcerias e crescer de forma sustentável”, reforça.

Para mais informações, basta acessar: contaja.com.br/