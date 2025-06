Kart: esporte ganha destaque no Brasil em diversos cenários

O kartismo no Brasil vive um momento de expansão, deixando de ser apenas um esporte de competição para se tornar uma experiência de integração em diversos cenários — desde diversão entre amigos e família até ferramenta estratégica para eventos corporativos.

A AMIKA Racing Experience — que recentemente atualizou sua marca, antes chamada AMIKA Kart Experience — tem buscado acompanhar esse movimento. A empresa organiza competições e visa promover o esporte como forma de conexão e desenvolvimento.

Segundo Guilherme Putnoki, CEO da AMIKA Racing Experience, o aumento do interesse pelo kartismo está diretamente ligado à popularização do automobilismo no país. “O reaquecimento da paixão do brasileiro pelo automobilismo veio com a maior exposição da Fórmula 1, impulsionada por séries como 'Drive to Survive' (Netflix) e a ascensão de novos talentos, como Felipe Drugovich e Gabriel Bortoletto”.

Além disso, prossegue, o kart rental se tornou mais acessível, permitindo que qualquer pessoa viva a emoção de uma corrida. “O kartismo não se limita a profissionais. É uma modalidade que une diversão, competição saudável e aprendizado, seja entre amigos, famílias ou empresas”, complementa.

O tamanho do mercado do Go-Kart foi avaliado em US$ 0,17 bilhão (R$ 0,95 bilhão) em 2024 e deve atingir US$ 0,21 bilhão (R$ 1,18 bilhão) até 2032, como apontam informações publicadas pelo site Business Research Insights. Espera-se que o segmento cresça a uma CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta) de 3,1% de 2024 a 2032.

Kart como experiência social e corporativa

Putnoki elenca que o kartismo tem se destacado em três grandes frentes:

Diversão em grupo: pistas com estrutura completa e orientação permitem que iniciantes e experientes compartilhem a mesma emoção;

Eventos corporativos: empresas usam o kart como ferramenta de team building, melhorando comunicação, liderança e estratégia em equipe;

Categorias de base: a AMIKA iniciou em 2025 a Copinha KartSport Campinas, voltada para crianças de seis a 14 anos, incentivando o esporte desde cedo.

Por que o kart é eficaz para empresas?

Além da diversão, para Rodrigo Prado, também CEO da AMIKA Racing Experience, o kart estimula habilidades essenciais no ambiente corporativo, como “tomada de decisão rápida”, “trabalho em equipe” e “estratégia e gestão de tempo e pressão”.

“Muitas empresas não sabem, mas é possível usar o kart como ferramenta de treinamento para fixar conceitos como liderança, vendas e gestão de projetos”, explica.

AMIKA Racing Experience oferece diversas atividades

Prado destaca que a AMIKA Racing Experience oferece uma série de atividades com o objetivo de democratizar o kartismo. Dentre as experiências, a empresa promove:

Campeonatos bem estruturados, com categorias por nível de experiência;

Eventos corporativos personalizados, desde recreativos até treinamentos estratégicos;

Acessibilidade, permitindo que qualquer pessoa viva a experiência de uma corrida.

Qual o futuro do kart no Brasil?

Para Putnoki, o futuro do kart no Brasil é inclusivo, competitivo e cheio de adrenalina. “Seja para curtir com amigos, integrar equipes ou incentivar jovens talentos, o kartismo se consolida como uma modalidade que pode ir além das pistas profissionais”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://amika.com.br/