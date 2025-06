Obra de Samuel Hanan analisa dados e revela as fissuras sociais do país

O recém-lançado livro ‘Brasil pós-Constituição de 1988 - A Conjuntura atual em números’, escrito pelo engenheiro Samuel Hanan, foca principalmente a dicotomia histórica entre o “Brasil glorioso”, um dos maiores produtores de alimentos, óleo, gás e minerais, e o “Brasil vergonhoso”, com enormes desigualdades regionais, raciais, educacionais, de gênero e de privilégios, entre outros elementos socioeconômicos e principalmente políticos.

Com base em muitos números e ilustrações, o autor constrói uma crítica aprofundada com base em estatísticas divulgadas por entidades oficiais, buscando retratar a vida dos brasileiros e as consequências que eles enfrentam com esses indicadores. O conteúdo da obra, conforme a editora, contém gráficos e mapas coloridos para estimular a leitura e os dados reunidos são divididos em diversos itens para tornar o relato mais acessível.

O texto, por exemplo, dispõe que as mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional em dezembro passado resultaram em perdas salariais para os aposentados (70% do total). Revelou, citando dados da Controladoria Geral da União, que todos os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BCP), aproximadamente 4,5 milhões de indivíduos, representando 80% da população dos estados de Alagoas, Amazonas, Maranhão e Paraíba, impactou mais de 18 milhões de indivíduos, e já sofreram e continuarão a sofrer perdas salariais. “Em 2025, o valor será de R$ 9,57 por mês”, previu.

O autor explica ainda que a atualização anual das tabelas do Imposto de Renda, a seu ver, deveria ser regulamentada por lei, “já que não se trata de um benefício, mas sim de um direito, uma vez que a inflação não representa renda, mas sim despesas”. Para ele, “com o mesmo montante, o cidadão adquirirá menos produtos”.

Hanan lembrou que a Constituição Federal de 1988 proíbe a criação de impostos sem a devida autorização legislativa, sempre levando em conta a capacidade contributiva do contribuinte. De acordo com sua interpretação em sua obra, “se a defasagem atual fosse corrigida, a isenção não se limitaria a R$ 2.826,65, mas abrangeria todos que recebem até R$ 5.135,16 por mês (a partir de agora). Caso seja adiado para 2026, o valor seria de R$ 5.366,24”. E complementou: “Não se trata de política, mas sim de injustiças com os mais de 90% dos trabalhadores com contrato de trabalho formal”.

O livro já foi lançado primeiramente em Manaus (AM), em noite de autógrafos no Valer Teatro. O autor é natural daquela cidade. Desta vez o lançamento será para o público das outras regiões do País. O evento de lançamento acontece na Livraria da Travessa, no Shopping Center Iguatemi, em São Paulo.

