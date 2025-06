Brisanet destaca avanços em seu Relatório de Sustentabilidade 2024

A Brisanet apresentou em seu Relatório de Sustentabilidade 2024 um panorama de crescimento, inovação tecnológica e compromisso com a inclusão digital no Nordeste. O documento, elaborado segundo as normas internacionais da Global Reporting Initiative (GRI), evidencia um ano de conquistas significativas, marcado pelo crescimento no mercado móvel, consolidação no segmento de fibra óptica e pela expansão de sua infraestrutura no Nordeste.

Um dos destaques foi a cobertura da tecnologia 5G, que ao final de 2024 já alcançava mais de 10 milhões de habitantes em 237 cidades, com uma base de 337 mil clientes. O avanço também foi significativo no segmento fibra óptica, que passa na frente de 7 milhões de casas, com um consolidado de mais de 1,4 milhão de clientes. Dentre os lançamentos, a empresa pontua o Brisa FWA 5G, uma alternativa para levar internet a locais onde a infraestrutura de fibra ainda não chegou, e que teve adições líquidas mensais superiores a 4 mil assinantes.

Além disso, a Companhia consolidou parcerias com gigantes da tecnologia mundial, como Google Cloud, Microsoft, Huawei e Qualcomm, com foco em promover a inclusão digital e levar conectividade de qualidade a regiões historicamente negligenciadas. A atuação estratégica rendeu à Brisanet importantes reconhecimentos em 2024, como o Prêmio Melhor Plano, Selo IEP de Sustentabilidade, Líderes RN e Experience Awards, além de receber as melhores avaliações na Pesquisa de Satisfação Anatel em seis estados nordestinos.

Nas questões ambientais, a Brisanet destacou o investimento em eficiência energética com medidas de transição da matriz energética para fontes renováveis e modernização de seus data centers. Outra conquista relevante foi o indicador relacionado ao consumo de energia de fontes renováveis, que apresentou um volume quase 12 vezes maior em 2024 em relação ao ano anterior. Esse resultado evidencia o compromisso da Brisanet com práticas mais sustentáveis, reforçado também pela redução de 11% nas emissões diretas de CO2 no mesmo período.

Já no pilar social, a Companhia enfatizou o fortalecimento do programa Jovem Aprendiz, que contemplou 460 pessoas, e o Brisacapacita, iniciativa que aproximou a empresa da comunidade local e capacitou mais de 1.200 pessoas sobre temas relevantes para o ambiente corporativo. Além disso, a Companhia destacou os investimentos em treinamento dos mais de 8.500 funcionários, totalizando mais de 188 mil horas de capacitação.

O relatório também pontuou a atualização da matriz de materialidade da empresa, identificando temas estratégicos prioritários, dentre eles experiência do cliente, gestão de fornecedores, segurança da informação e gestão de pessoas. “Temos a convicção de que, em 2025, a Brisanet será reconhecida pela construção de uma rede 5G que conecta pessoas, transforma realidades, impulsiona negócios e abre portas para um futuro mais conectado e inclusivo”, afirma o CEO da Companhia, José Roberto Nogueira.

Relatório na Íntegra: https://ri.brisanet.com.br/pt/a-companhia/sustentabilidade

Website: https://www.brisanet.com.br