Mercado ótico avança no Brasil e projeta crescimento

O setor ótico brasileiro tem apresentado crescimento sólido nos últimos anos, impulsionado por fatores como a maior exposição às telas, o envelhecimento da população e o acesso facilitado a consultas oftalmológicas. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Ópticas (Abióptica), em 2024, o mercado cresceu 6,5%, com relação ao mesmo período de 2023.



De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 285 milhões de pessoas no mundo têm a visão prejudicada — sendo que 80% desses casos poderiam ser evitados ou tratados. No Brasil, milhões de pessoas dependem do uso de óculos de grau, o que torna o setor não apenas estratégico, mas também essencial para a saúde pública.



E o número de pessoas que precisarão de óculos crescerá. De acordo com o estudo publicado na revista Ophthalmology por Holden, a projeção é que, em 2050, cerca de 4,758 bilhões de pessoas — ou 49,8% da população mundial — serão míopes, enquanto 938 milhões apresentarão miopia de alto grau, com risco aumentado de problemas graves.

Para Márcio Kendi, CEO da Ótica Center, essa tendência representa uma oportunidade de modernização do setor. “Estamos vivendo uma transformação no comportamento do consumidor. Hoje, óculos não são apenas uma necessidade, mas também uma extensão da identidade e do estilo de vida das pessoas”, afirma. Ele explica que a empresa tem investido em tecnologia e atendimento personalizado para conquistar novos públicos, especialmente os mais jovens.



Além da preocupação com a estética, há um movimento de valorização da saúde ocular. “A pandemia evidenciou o impacto das telas no nosso dia a dia. Crianças, jovens e adultos passaram a sentir mais os efeitos da fadiga visual. Isso gerou uma conscientização maior sobre a importância de cuidar da visão”, completa.



Kendi também observa que a diversificação de serviços, como exames de refração realizados em loja, atendimento personalizado e sistemas digitais de medição, têm sido diferenciais no atendimento ao cliente e na fidelização. “As óticas deixaram de ser apenas pontos de venda de armações. Hoje, são hubs de experiência e saúde visual”, complementa.

Na perspectiva do marketing, o setor ótico tem se reinventado para acompanhar as novas exigências do consumidor moderno.

“Hoje, o consumidor valoriza praticidade, mas também busca representatividade, preço justo e qualidade. Por isso, empresas como a Ótica Center têm ganhado destaque — a combinação de variedade de modelos, acessibilidade e um atendimento personalizado é o que realmente fideliza o cliente”, pontua Kendi.



Segundo ele, marcas que conseguem unir experiência de compra personalizada com conteúdo informativo e design atrativo estão ganhando espaço. “O diferencial competitivo não está apenas no produto, mas na forma como ele é comunicado e entregue ao cliente”, finaliza.