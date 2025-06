EZVIZ impulsiona a evolução da casa inteligente com tecnologia de IA na Eletrolar 2025, promovendo um estilo de vida inteligente baseado em segurança residencial completa e inovação voltada para o futuro

A EZVIZ, uma das principais inovadoras no setor de casas inteligentes, está pronta para apresentar suas mais recentes soluções na Eletrolar Show 2025 — a maior feira de eletrônicos de consumo do Brasil, com grande impacto em toda a América Latina. Com o tema “Home Intelligence Made Easy”, a EZVIZ promete agitar o evento com a apresentação de tecnologias avançadas impulsionadas por inteligência artificial, produtos premiados e um ecossistema em rápida expansão em seu estande imersivo localizado na AV. 8, nº C71, no novo Distrito Anhembi.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250623048110/pt/

EZVIZ wowed the world with its latest innovations at the Eletrolar Show 2025.

“Uma verdadeira casa inteligente é aquela que responde intuitivamente às necessidades do morador”, afirmou Marcelo Shen, Diretor de Negócios da EZVIZ Brasil. “Com a IA integrada aos nossos produtos, desenvolvemos soluções que facilitam o dia a dia, aumentam a segurança e trazem praticidade e sofisticação para todos os ambientes do lar.”

Apoiada por investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, e sempre atenta às necessidades reais dos consumidores, a EZVIZ lidera a introdução de tecnologias de ponta em produtos para casa inteligente. Durante a Eletrolar, a marca demonstra como a inteligência artificial está sendo incorporada em toda a sua linha de produtos – desde câmeras e fechaduras com detecção avançada, até robôs aspiradores com automação de última geração.

Segundo a IDC, a EZVIZ foi a marca nº 1 em remessas globais de câmeras inteligentes residenciais em 2024 e continua a expandir os limites da segurança visual com tecnologias proprietárias que resolvem desafios reais do dia a dia. Entre os destaques da feira estão os modelos H80x e H8x, equipados com a tecnologia ColorFULL, que proporciona imagens com cores reais mesmo em ambientes com pouca luz, graças ao processamento avançado AI-ISP. Já a câmera H9c Dual, com lente dupla, elimina pontos cegos e amplia o campo de visão com lentes que funcionam em sinergia. Com recursos avançados de detecção por IA, essas câmeras oferecem uma segurança inteligente de verdade — com visão mais precisa, resposta rápida e proteção mais eficaz.

Expandindo a inteligência para todos os espaços do lar, a EZVIZ também apresentou novidades em soluções de entrada inteligente e limpeza automatizada, promovendo um estilo de vida mais seguro e prático. A linha completa de fechaduras inteligentes — incluindo a DL50 FVS com reconhecimento facial por IA, a DL05 com biometria e o modelo DL03 , de fácil instalação — se destacou por oferecer acesso rápido e seguro para diferentes perfis de residências. No interior das casas, o robô aspirador e mop RE4 mostrou como é possível unir limpeza eficiente e inteligência artificial: com reconhecimento de obstáculos, detecção de carpetes e rotas otimizadas, ele representa o futuro da limpeza automatizada e da integração real da IA ao cotidiano..

Para mais informações sobre a EZVIZ e suas inovações, acesse o site oficial: www.ezviz.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250623048110/pt/

Name: Charlene Li

Email: lixiaolan15@ezviz.com