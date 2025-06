Mercado aquecido e imóveis de luxo são destaque em São Paulo

Em abril de 2025, o CRECISP realizou um levantamento com 1.732 imobiliárias espalhadas por diversas regiões do estado de São Paulo. A ideia foi entender melhor como está o ritmo de compra de imóveis residenciais usados, como casas e apartamentos. De acordo com os dados coletados, houve crescimento em comparação com março, as vendas subiram 16,20%.

Segundo os dados da Pesquisa CRECISP – Abril/2025 (para acessar a pesquisa, basta clicar na seta vermelha no site do Pesquisa CRECISP), a preferência dos compradores esteve bem dividida entre casas (51%) e apartamentos (49%). A faixa de preço mais procurada foi entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.

Outro ponto do estudo é o tipo de imóvel mais negociado: tanto casas quanto apartamentos com dois dormitórios foram os mais adquiridos. Já a área útil mais comum ficou entre 50 metros quadrados e 100 metros quadrados.

Segmento de alto padrão tem novas ofertas

Em contraponto aos imóveis populares, uma alternativa que vem ganhando espaço no mercado da capital paulistana são os imóveis com padrão mais elevado, ligados ou assinados por marcas internacionais. Alguns exemplos são: Daslu Residences, Capitolo by Lissoni e Vista Cyrela Furnished by Armani Tower Milano.

Esses empreendimentos oferecem apartamentos maiores, que podem variar, por exemplo, entre 114 metros quadrados e 710 metros quadrados (nas coberturas). Também costumam ter várias suítes, vagas de garagem e número reduzido de unidades por andar. É comum que tenham halls privativos e sistemas de automação residencial.

Alguns imóveis de alto padrão também oferecem spas, academias modernas, piscinas, espaços gourmet, salões de festas e até áreas como pequenas florestas particulares ou simuladores de golfe, serviços parecidos com os de hotel e segurança com tecnologia avançada.

"O aumento dessa tendência pode ser explicado por alguns fatores, como a busca por algo diferente por parte de um consumidor mais exigente, e também pela valorização do imóvel quando associado a uma marca conhecida internacionalmente, o que funciona como uma indicação de qualidade e chancela o investimento", avalia Claudiano Silva, CEO da iApartamentos.

Este panorama abre oportunidades para quem deseja investir ou adquirir um novo imóvel em São Paulo.

Website: https://iapartamentos.com.br/