Fujirebio adquire o Plasma Services Group e fortalece sua posição como fornecedora de matérias-primas biológicas essenciais e de alta qualidade para os setores de IVD e ciências da vida

A H.U. Group Holdings Inc. e sua subsidiária integral, Fujirebio Holdings, Inc. (denominada aqui “Fujirebio”), anunciaram hoje que a Fujirebio Diagnostics, Inc., uma subsidiária da Fujirebio, concluiu a aquisição de todas as ações do Plasma Services Group, Inc. (denominada aqui “Plasma Services Group”). O valor da transação não foi divulgado.

Fundado em 2004, o Plasma Services Group é especializada na coleta, triagem e fornecimento de materiais biológicos raros e de alta qualidade necessários para pesquisa, desenvolvimento e produção nas indústrias de diagnóstico in vitro (IVD) e ciências da vida. A empresa está particularmente bem posicionada no campo das doenças raras. A partir de suas instalações de última geração, registradas pela FDA e certificadas pela ISO em Moorestown, Nova Jersey, EUA, o Plasma Services Group fornece soros e outras amostras para materiais de reagentes de controle e calibradores para uma ampla gama de doenças e oferece serviços de coleta de amostras em todas as partes do mundo. Para obter informações adicionais sobre o Plasma Services Group, visite www.plasmaservicesgroup.com.

“Estamos entusiasmados em receber o Plasma Services Group, uma empresa que conquistou sólida reputação como fornecedora global confiável de matérias-primas biológicas de difícil obtenção para o setor de ciências da vida, no grupo de empresas Fujirebio”, afirma Goki Ishikawa, presidente e CEO da Fujirebio Holdings, Inc. “Os atuais e futuros parceiros de IVD e ciências da vida da Fujirebio e do Plasma Services Group se beneficiarão das sinergias em nossa oferta combinada de amostras raras e outros materiais biológicos essenciais, o que, por sua vez, consolida ainda mais a posição da Fujirebio no mercado como uma parceira confiável de CDMO”.

“Por mais de 20 anos, nossa missão no PSG sempre esteve enraizada em atender nossos clientes com excelência, integridade e compromisso inabalável com a qualidade”, afirmou Nichelle Fernandez, presidente do Plasma Services Group. “Este próximo capítulo com a Fujirebio é profundamente significativo. Ele nos permite permanecer fiéis a quem somos, preservando o atendimento personalizado e ágil que nossos clientes valorizam. Juntos, estamos posicionados para oferecer um suporte ainda mais forte aos cientistas e inovadores que confiam em nós. Nosso compromisso compartilhado com a consistência terá um impacto duradouro em todo o cenário global de IVD”.

Assessores

A Houlihan Lokey atuou como assessora financeira exclusiva da Fujirebio.

A Achelous Partners atuou como assessora financeira exclusiva do Plasma Services Group.

Sobre a Fujirebio

A Fujirebio é uma empresa global voltada para Pesquisa e Desenvolvimento, constantemente desenvolvendo novas tecnologias de testes de diagnóstico in vitro (IVD) e biomarcadores exclusivos com alto valor clínico. Nossa missão de grupo é criar valores na área da saúde e, assim, contribuir para a saúde humana e o futuro da medicina. Nossas equipes globais, localizadas no Japão, Ásia, Europa e Estados Unidos, se concentram em fornecer produtos com os mais altos padrões de qualidade a nossos clientes e parceiros. Valorizamos parcerias CDMO (Organizações de Desenvolvimento e Fabricação por Contrato) com muitas das principais empresas de diagnóstico do mundo, compartilhando conhecimento, capacidades e materiais essenciais para fornecer, desenvolver ou fabricar soluções de diagnóstico em uma ampla variedade de plataformas. Para informações adicionais sobre a Fujirebio, visite www.fujirebio.com.

Para assessoria de mídia:

Seção de Relações Públicas, Departamento de Relações Públicas/Sustentabilidade

Tel.: +81-3-6279-0884

E-mail: pr@hugp.com

Para investidores e analistas:

Departamento de Relações com Investidores/Relações com Acionistas

Tel.: +81-3-6279-0926

E-mail: ir@hugp.com