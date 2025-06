Clube da Giu cresce 30% em 2025 e acompanha tendência nacional

O Clube da Giu, serviço de assinaturas da Giuliana Flores, cresceu desde o lançamento, partindo de apenas 12 assinaturas para mais de 760. Entre janeiro e abril de 2025, o crescimento registrado foi de 30% em relação ao início do ano. Quando comparado ao mesmo período de 2024, o salto é de 180%. Para ampliar ainda mais a experiência do consumidor, a marca apresenta a "Assinatura Presente", modalidade que permite programar buquês personalizados para datas especiais, como aniversários ou comemorações de relacionamento, com entregas mensais planejadas.

Ainda entre as novidades, destacam-se as parcerias com marcas de lifestyle, que agregam a experiência das entregas mensais. A iniciativa faz parte da estratégia da companhia para tornar o Clube da Giu mais atrativo e alcançar um novo patamar: até dezembro de 2025, a meta é triplicar o número de assinantes e ultrapassar 2.100 membros.

Segundo dados recentes da Betalabs, cerca de 74% dos consumidores brasileiros já aderiram a pelo menos um serviço de assinatura. O índice reflete uma transformação relevante nos hábitos de consumo no país e reforça a consolidação do modelo recorrente como tendência de mercado.

Hoje, o Clube da Giu está presente na capital paulista e em diversas cidades da Grande São Paulo, do interior e do litoral do estado. O público é majoritariamente feminino: 76% das assinantes são mulheres, enquanto os homens representam 21%. Ao avaliar a distribuição por gerações, os Millennials lideram entre os assinantes identificados, representando cerca de 20% do total. A Geração X aparece logo em seguida, com 12%, reforçando que a modalidade de entrega tem conquistado pessoas adultas que valorizam praticidade, recorrência e experiências afetivas como o envio mensal de plantas. Esses números também indicam o potencial de expansão entre públicos mais jovens e faixas ainda não exploradas.

Como funciona o Clube da Giu?

Os kits incluem espécies cuidadosamente escolhidas de acordo com cada mês, acompanhadas por um vaso, além de sachê perfumado, um flowerfood, supernutriente que prolonga a vida das plantas, e uma playlist no Spotify, criada com trilhas sonoras selecionadas. Por fim, a assinatura traz dicas, conteúdos exclusivos e informações sobre a inspiração daquele mês. As assinaturas podem ser feitas com frequência semanal, quinzenal ou mensal.

“Ver o crescimento do Clube da Giu desde o lançamento tem sido motivo de grande alegria para nós. Criamos o serviço para levar o universo florido da marca para dentro da casa das pessoas, promovendo um contato mais próximo com a natureza de forma prática e encantadora. Ao assinar, o cliente transforma o ato de presentear — ou se presentear — em uma experiência contínua, com flores frescas entregues regularmente, arranjos exclusivos que acompanham o mood do mês, vantagens especiais em datas comemorativas e descontos progressivos. É uma forma de cultivar beleza, afeto e propósito no dia a dia”, destaca Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores.

Website: https://www.giulianaflores.com.br/