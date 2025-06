Alta tecnologia brasileira de defesa perimetral é destaque na Exposec

Por meio de desafios tecnológicos e exposições interativas, a Alfa Sense, empresa nacional especializada em sensores ópticos para segurança perimetral, surpreendeu os visitantes durante a 26ª edição da Exposec – Feira Internacional de Tecnologia em Segurança – sua linha de alta tecnologia em defesa perimetral. As soluções desenvolvidas pela deep tech contam com alta tecnologia que eleva o nível de segurança perimetral a uma proteção de nível militar, suas soluções fazem uso da mesma tecnologia que a NASA utiliza para medir ondas gravitacionais.

O CEO da Alfa Sense, Hamilton Luiz, comemorou o sucesso na feira e a inclinação dos brasileiros em entender melhor as tecnologias de alta qualidade desenvolvidas no Brasil. “Nesta edição, tivemos o registro de mais de 600 visitantes em nosso estande. Além do sucesso do evento, o interesse dos brasileiros em conhecer mais o potencial do desenvolvimento de tecnologias nacionais de alto nível tem chamado a nossa atenção. Acreditamos que estamos conseguindo transformar a mentalidade das pessoas para valorizar o desenvolvimento e fabricação realizados pela indústria nacional e o uso de suas tecnologias em segurança perimetral no Brasil”, comentou.

Uma das novidades trazidas pela Alfa Sense na feira, o ‘Perímetro Experience’, demonstrava de forma simples na prática como a solução é aplicada e executada, exibindo o alto nível de confiabilidade da tecnologia por meio de um desafio interativo que premiava com um Pix de R$ 20 mil na hora, quem conseguisse invadir o perímetro sem ser detectado.

No desafio o participante tinha que entrar sem ser percebido pela tecnologia, numa área protegida (simulando um perímetro) sem componentes elétricos e eletrônicos, apenas fibra optica aplicada de forma quase invisível e tentar cortar o alambrado e tocar numa caixa na parte interna que representava o seu ativo ou bem de alto valor protegido.

Ao longo dos três dias de feira, foram mais 200 tentativas de intrusão, de todas as formas, passos curtos, lentos, passos longos, saltos, rolagem no solo, entre outros, ninguém conseguiu superar a tecnologia, todos foram detectados com precisão antes da intrusão, comprovando o elevado nível de segurança que a tecnologia entrega, uma verdadeira blindagem do perímetro, mas todos os participantes do desafio ganharam brindes exclusivos como moleskines, squeezes, mochilas e alexas.

O ‘Perímetro Experience’ também expôs as soluções Fence Lite®, desenvolvido para pequenos e médios perímetros, com 2 zonas físicas para até 2 km e o de 4 zonas para até 4 km de perímetros. Apresentou a solução Fence Smart®, para perímetros maiores com duas versões do equipamento para atender até 10 ou 20 km, com zonas virtuais ilimitadas e geolocalização precisa do evento, e também o Fence Lite MAX®, produzido exclusivamente para o setor governamental. Esta última tecnologia conta com quatro zonas independentes para até 4,8km de perímetro, capacidade de operação remota e possui carta de exclusividade de fabricação da Abinee, podendo ser adquirido via inexigibilidade de licitação, conforme a Lei nº 14.133/2021.

Imersão de conhecimento sobre proteção de perímetros e ativos de alto valor

Durante a feira, o especialista em segurança, Coronel Paulo Sérgio Ramalho, da reserva da Polícia Militar de São Paulo e fundador da Slalom Consultoria e Treinamento, realizou a palestra ‘Defesa Perimetral – como proteger seu perímetro e ativo de alto valor’ para mais de 80 pessoas. Ramalho chamou atenção para a necessidade de a sociedade se proteger e também resguardar seus ativos com soluções de alta precisão em segurança.

“Precisamos utilizar tecnologias brasileiras que conheçam o modus operandi dos criminosos e foram desenvolvidas e fabricadas por quem pesquisou as várias formas de intrusão que podem acontecer dentro do cenário Brasil, garantindo assim a nossa segurança, da família e dos nossos ativos”, pontuou.

Ramalho reforçou ainda sobre a confiabilidade das soluções da Alfa Sense, que têm padrão de segurança militar. “Como especialista em segurança, já testei diversas tecnologias voltadas para proteção de perímetros, mas nunca encontrei uma como as desenvolvidas pela Alfa Sense. As soluções extremamente assertivas possuem o que nós, consultores, chamamos de ‘caixa de lego’, pois embarcam uma cesta de soluções, que atendem qualquer cenário, reduzem o custo operacional do cliente e aumentam o ROI (retorno sobre o investimento)”, expôs.

O CEO da Alfa Sense, Hamilton Luiz, destacou que a tecnologia inovadora da Alfa Sense foi desenvolvida para atender aos mais rigorosos padrões de segurança privada e pública estabelecidos pelo governo. Equipado com tecnologia de última geração, o sistema oferece alta precisão na detecção de intrusões e de tentativas de evasão. É amplamente utilizado na proteção perimetral de instalações estratégicas.

Homenagens ao MCTI e Sisfóton

Durante a Exposec, a Alfa Sense também realizou uma cerimônia de homenagem a dois nomes de destaque na ciência brasileira, inovação e na tecnologia no País. Foram reconhecidos pelo trabalho o pesquisador Felipe Silva Bellucci, coordenador-geral de Tecnologias Habilitadoras, da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SETEC), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e o pesquisador João Batista Rosolem, coordenador do Laboratório Integrador do Programa Sisfóton-MCTI, ancorado no CPQD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações).

O Sistema Nacional de Laboratórios de Fotônica (Sisfóton-MCTI) é uma das ações estruturantes da Iniciativa Brasileira de Fotônica, a IBFóton, e ambas idealizadas e coordenadas pelo MCTI. Esta honraria teve como objetivo, segundo Hamilton Luiz, valorizar trajetórias que impulsionam o ecossistema de inovação com foco na fotônica, área estratégica no desenvolvimento de tecnologias avançadas no Brasil.

“Quando você empreende no Brasil o desafio é grande, mas quando você empreende e inova simultaneamente, o desafio é maior ainda, por isso é essencial ter parceiros com “P” maiúsculo, que acreditam no desenvolvimento e na inovação e nos ajudem a superar os grandes desafios que surgem no desenvolvimento de tecnologia em fotônica e eletrônica avançada no País. Por isso, realizamos uma justa homenagem de reconhecimento e valorização a dois grandes visionários tecnológicos do Brasil”, disse Hamilton Luiz.

Para Felipe Silva Bellucci da SETEC, a homenagem representa o reconhecimento de uma trajetória de grande esforço do Governo Federal, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SETEC), para estruturar uma base sólida de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Ele destacou que a Alfa Sense é fruto de uma cadeia de investimentos que inclui infraestrutura de pesquisa, capital humano altamente qualificado e mecanismos públicos de fomento à inovação.

Bellucci complementou lembrando que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) completou o seu quadragésimo aniversário em março deste ano com a construção de uma base de conhecimento forte no campo da pesquisa e desenvolvimento. “Estamos há 40 anos criando as bases da ciência, tecnologia e inovação para a sociedade, seja para a área pública ou privada, criando ambientes propícios para o empreendedorismo intensivo em conhecimento. Isso com um investimento superior a R$ 1 bilhão por ano, nos últimos cinco anos, via Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)”, completou.

Sobre o cenário tecnológico do Brasil, o coordenador-geral de Tecnologias Habilitadoras, da SETEC-MCTI, comentou ainda as razões porque o País é um grande polo de desenvolvimento e produção de alta tecnologia. “A tecnologia que produzimos hoje é de nível mundial e de altíssima qualidade. A Alfa Sense é prova disso. Precisamos aumentar a quantidade de empresas como essa deep tech no Brasil e de mais empreendedores inovadores que possam mostrar que aquilo que nós geramos é de altíssima qualidade e com alto potencial de gerar soberania tecnológica para o Brasil”, reforçou o Bellucci.

Para o pesquisador João Batista Rosolem, coordenador do Laboratório Integrador do Sisfóton-MCTI, ancorado no CPQD, a homenagem é um reconhecimento a sua carreira dedicada à articulação entre ciência e mercado. “A homenagem representa muito no estágio atual da minha carreira e reforça que a atuação conjunta entre centros de pesquisa e empresas como a Alfa Sense é essencial para transformar conhecimento em soluções com alto valor agregado”, pontuou.

Com atuação voltada à defesa perimetral por fibra óptica, a Alfa Sense vem consolidando sua posição como referência em soluções de segurança baseadas em fotônica. A empresa integra o ecossistema do Sisfóton-MCTI e tem expandido sua presença em projetos estratégicos de alta tecnologia em defesa perimetral no Brasil para setores como Segurança Eletrônica, Defesa, Energia, Mineração e Óleo & Gás.

Sobre a Alfa Sense

A Alfa Sense é uma deep tech, líder e referência no desenvolvimento e fabricação de soluções avançadas em Sensoriamento Óptico & IoT 100% nacional. Em 5 anos de operação, alcançou 11 importantes conquistas. Venceu 6 desafios tecnológicos voltados à indústria 4.0, Inteligência Artificial e Fotônica e ganhou 5 prêmios nacionais de inovação de repercussão internacional, destes, 4 foram no setor de segurança e 1 voltado para inovação no setor de Óleo & Gás, que atestam sua competência no desenvolvimento de soluções avançadas e inovadoras para o mercado brasileiro.

Possui escritórios em São Paulo e Belo Horizonte, e inaugurou recentemente a Alfa Sense Research Labs – em Campinas /SP no Pólis, uma estrutura dedicada ao desenvolvimento de alta tecnologia, localizada no maior polo de desenvolvimento tecnológico do Brasil. Ampliou também sua linha de produção com uma nova planta fabril na cidade de Paulínia/SP e estabeleceu um escritório avançado em Nova York, para dar apoio nas negociações estratégicas e definição de parcerias comerciais nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e África.

A empresa tem o objetivo de posicionar o Brasil como referência mundial no desenvolvimento e fabricação de alta tecnologia por meio de sensores ópticos, sem uso de componentes elétricos ou eletrônicos em campo. A Alfa Sense fornece soluções avançadas para os mercados de Segurança Eletrônica, Defesa, Energia, Mineração e Óleo & Gás. Mais informações pelo site: www.alfasense.com.br

Website: http://www.alfasense.com.br