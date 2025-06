Encontro de Relações com Investidores terá palestra do vice-presidente do CRSFN

A 26ª edição do Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais terá painel sobre o tema “CRSFN Função e Estrutura” no dia 24 de junho de 2025, das 12h15 às 12h30. O evento ocorrerá no Teatro B32, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, no Itaim Bibi, em São Paulo (SP).

O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) e pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA). O painel contará com palestra de Gryecos Attom Valente Loureiro, vice-presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN).



Durante os dois dias de Encontro de Internacional serão discutidos temas como: “Instrumento de dívida e Mercado de dívida"; “Estratégias para reduzir o custo de captação das companhias no cenário atual"; “Apresentação da pesquisa Deloitte e IBRI – Evolução nas Relações com Investidores: Normas Regulatórias e Tecnologias Emergentes impulsionam o papel do RI"; “Transformação Digital e Dados no RI"; “Dupla listagem - ADR BDR, como explorar outros mercados, porque duas listagens, como escolher a Bolsa onde listar e como fazê-lo”; “Geração de Valor para o Programa de Relações com Investidores – Insights com as companhias que aumentaram liquidez no último ano”; “Construindo a Estratégia ESG”; “Perspectivas Macroeconômicas”; “ISSB S1 e S2”; e “CRSFN Função e Estrutura”.

O 26º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais já conta com os seguintes patrocinadores: Diamante – Itaú Unibanco; Ouro – Banco do Brasil; blendON - ESG Services; Bradesco; BTG Pactual; e Valor Econômico S/A; e Prata – B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); Deloitte; Demarest Advogados; MZ Group; Netshow.me; Sando Video Service; TheMediaGroup; e Vale. Apoio especial: Cescon Barrieu Advogados; Fitch Ratings; SUMAQ; e Workiva. Parceiros de mídia: Portal Acionista e Revista RI.

Além disso, há o apoio institucional das seguintes entidades: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP); Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC BRASIL); Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade (FACPCS); Instituto de Auditoria Independente do Brasil (IBRACON); e Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (IBRADEMP).

