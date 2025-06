Lenovo sobe para a 8ª posição no ranking Gartner® Supply Chain Top 25 para 2025

A Lenovo mais uma vez garantiu uma posição de destaque no ranking Gartner Supply Chain Top 25 for 2025 (As 25 melhores cadeias de suprimentos do Gartner para 2025.) A empresa foi reconhecida por sua excelência nas operações da cadeia de suprimentos, alcançando o oitavo lugar, o que representa uma subida de duas posições em relação ao ano passado. A Lenovo se destaca entre líderes globais de diversos setores, como farmacêutico, automotivo, FMCG (bens de consumo de rápido movimento) e tecnologia. O ranking do Gartner enfatiza empresas que demonstram liderança consistente na estratégia e execução da cadeia de suprimentos.

A missão da Lenovo de levar IA mais inteligente a todos os lares e a todos os setores também se aplicaàtransformação digital de suas próprias operações de negócios. Nelas, a inteligência artificial desempenha um papel central no aumento da eficiência e na construção de resiliência de longo prazo em todas as operações globais e na cadeia de suprimentos da empresa.

“Na Lenovo, nossa missão é criar uma IA mais inteligente para todos”, disse Che Min Tu, vice-presidente sênior e diretor de Operações do Grupo. “Para desenvolver o tipo de tecnologia que nossos clientes esperam, precisamos dar o exemplo dentro da nossa própria empresa. Ao integrar a IA em toda a nossa cadeia de suprimentos global, conseguimos não apenas atenderàcrescente demanda dos negócios, mas também melhorar a experiência do cliente e reduzir os prazos entre o pedido e o envio — em um dos ambientes de negócios globais mais complexos e dinâmicos”.

A jornada de transformação digital da empresa ao longo dos últimos oito anos concentrou-se em otimizar o planejamento, aprimorar a colaboração entre compras e fornecedores e melhorar a visibilidade logística. Essas mudanças também apoiaram as metas ambientais da Lenovo, alinhando as melhorias na cadeia de suprimentos com seus compromissos ambientais, sociais e de governança (ESG).

A IA agora está acelerando esses ganhos. As equipes da Lenovo utilizam ferramentas baseadas em IA para uma tomada de decisão mais rápida e obtenção de insights mais profundos, enquanto os agentes de IA fornecem suporte direcionado para resolver problemas com eficiência. Este trabalho foi realizado por uma equipe de mais de 75 pesquisadores da Lenovo, incluindo 22 doutores, que desenvolveram um conjunto de ferramentas de IA projetadas para apoiar os objetivos da cadeia de suprimentos global da Lenovo.

Dentro da cadeia de suprimentos global da Lenovo, a IA melhorou significativamente a precisão e a responsabilidade do planejamento, levando a operações mais eficientes e econômicas. A introdução do planejamento inteligente da produção simplificou o processo de programação, permitindo decisões de produção mais rápidas e mais ágeis.

“O uso de IA em nossos sistemas está, em última análise, beneficiando nossos clientes. A análise de sentimentos impulsionada por IA forneceu insights mais profundos sobre as necessidades dos clientes e problemas recorrentes, resultando em maior satisfação do cliente e melhor desempenho em relação a garantias”, disse Guan Wei, vice-presidente sênior e chefe da Cadeia de Suprimentos Global.

A cadeia de suprimentos da Lenovo abrange mais de 30 unidades de fabricação em 11 mercados nas regiões da Ásia-Pacífico, China, Europa, Oriente Médio e África, América do Norte e América do Sul. Em fevereiro de 2025, a Lenovo, em parceria com a Alat, inaugurou uma nova base de fabricação em Riad, no Reino da Arábia Saudita. Com início das operações previsto para 2026, a nova unidade fabricará milhões de laptops, desktops e servidores para a região. A presença global de fabricação da Lenovo oferece o máximo de flexibilidade e resiliência, permitindo que a empresa responda rapidamente e navegue com eficácia em qualquer situação global.

“À medida que as cadeias de suprimentos se tornam mais complexas, ser resiliente já não é suficiente. A Lenovo agora está focada em se tornar ‘antifrágil’ — não apenas resistir às interrupções, mas se fortalecer por causa delas”, disse Ben Massie, vice-presidente da Cadeia de Suprimentos Global do Grupo de Soluções de Infraestrutura da Lenovo.

Sobre a classificação e a metodologia do Gartner Supply Chain Top 25

A classificação Supply Chain Top 25 é composta por dois componentes principais: desempenho comercial e opinião. O desempenho comercial na forma de dados públicos financeiros e de ESG (ambiental, social e de governança) oferece uma visão de como as empresas se saíram nos últimos três anos, enquanto o componente de opinião oferece uma visão do potencial futuro e reflete a liderança na comunidade da cadeia de suprimentos. Esses dois componentes são combinados em uma pontuação total composta.

O Gartner obtém uma lista de empresas a partir de uma combinação da Fortune Global 500 e da Forbes Global 2000. Em um esforço para manter a lista de empresas avaliadas em um nível gerenciável, foi aplicado um limite geral de receita anual de US$ 15 bilhões e as empresas sem cadeias de suprimentos físicas foram excluídas.

Leia aqui o relatório completo do Gartner sobre as 25 principais cadeias de suprimentos para 2025.

Comunicadoàimprensa do Gartner: Gartner anuncia o ranking Global Supply Chain Top 25, 18de junho de 2025.

Gartner Insights:The Gartner Supply Chain Top 25 for 2025.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos Estados Unidos e internacionalmente, e é utilizada aqui com permissão. Todos os direitos reservados. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço retratado em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas aqueles fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de Pesquisa e Consultoria do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner renuncia a todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos Estados Unidos e internacionalmente, e é utilizada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500, e que atende milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada para fornecer Tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está edificando um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250622460679/pt/

Stuart Gill

Tel.: +44 (0)7917 437 532

E-mail: sgill@lenovo.com