Jetoptera Demonstra FETT for FTC-250 no Paris Air Show 2025

PARIS, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após o lançamento da Jetoptera no Paris Air Show 2025, temos o orgulho de anunciar o sucesso do primeiro teste do motor que alimentará o J-500, o sistema de aeronaves não tripuladas de carga VTOL de 500 libras que a Jetoptera está desenvolvendo em colaboração com Eanan Al Samma, para o mercado dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

O Primeiro Motor a Ser Testado (FETT) foi avaliado nas instalações da VAN DER LEE Turbo Systems em Zaandam, Holanda. O turbocompressor de 250 kW, o centro do Fluidic Propulsive System™, é um motor de dois eixos que usa uma turbina livre mecanicamente acoplada a um compressor axial de dois estágios projetado para produzir as taxas de fluxo e as razões de pressão apropriadas exigidas pelo FPS™. “O FETT demonstrou uma inicialização e operabilidade muito suaves quando operado no modo turbofan. O motor foi instrumentado nesta configuração para monitorar a pressão e a temperatura, bem como o empuxo produzido. A próxima etapa inclui o mapeamento do desempenho do turbocompressor, seguido pela integração com o FPS™ na fuselagem do J-500”, disse o Dr. Andrei Evulet, CEO/CTO da Jetoptera, Inc.

O protótipo J-500 foi desenvolvido especificamente para o mercado dos Emirados Árabes Unidos e MENA e será habilitado exclusivamente pelo FPS™ para missões de carga não tripulada com VTOL, e velocidade, baixo ruído e confiabilidade inigualáveis, graças ao sistema de propulsão patenteado. A modularidade do sistema FTC-250 viabiliza que seus componentes operem nos modos turbojato, turbofan e FPS™.

Jetoptera e Eanan Al Samma agradecemàParametric Solutions, Inc. eàVAN DER LEE Turbo Systems pelo seu apoio essencial ao projeto e a fabricação da arquitetura exclusiva do FTC-250 em tempo recorde.

Para obter informações sobre este comunicado de imprensa, contate Todd Newton em todd@jetoptera.com

Jetoptera, Inc. https://www.jetoptera.com

Facebook: https://www.facebook.com/Jetoptera/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/jetoptera/posts/?feedView=all

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd349ff9-08de-40f2-bf9f-00550debd034

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9482628)