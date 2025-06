O programa Bitget PRO lança a atualização PRO+2 por tempo limitado com o objetivo de impulsionar traders institucionais e de alto volume

VICTORIA, Seychelles, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou uma promoção de atualização de nível PRO+2 por tempo limitado, juntamente com o anúncio do Bitget PRO, um programa atualizado que foi projetado para atender às necessidades de clientes institucionais e traders de alta frequência. Destinada a usuários qualificados, a promoção reforça o compromisso da Bitget em oferecer aos traders profissionais melhores taxas, vantagens exclusivas e uma infraestrutura prioritária.

O programa Bitget PRO apresenta um sistema dinâmico em camadas criado para simplificar o acesso institucional a taxas mais baixas, limites de API otimizados, serviços exclusivos de empréstimo e custódia e limites de retirada expandidos. Com o surgimento da negociação algorítmica e institucional, a Bitget PRO atua como uma camada de infraestrutura dedicada que facilita a implantação de estratégias complexas e eficiência de capital.

"Os traders institucionais estão moldando o futuro das finanças digitais por meio de precisão e escala. O Bitget PRO foi criado para dar suporte às suas ambições, oferecendo infraestrutura avançada e acesso contínuo a ferramentas financeiras personalizadas", declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. "Nossa atualização PRO+2 por tempo limitado é a nossa maneira de receber participantes de primeira linha no programa com o mínimo de divergência, liberando benefícios superiores e demonstrando o nosso compromisso contínuo em apoiar o crescimento institucional em criptomoedas."

A promoção de atualização de nível PRO+2 estará disponível de 2 de julho a 31 de agosto de 2025, aumentando instantaneamente o poder de negociação para usuários novos e antigos. Os traders receberão um upgrade de dois níveis com base no volume de negociação de junho, enquanto novos usuários podem solicitar o mesmo aumento enviando comprovantes de atividades de negociação ou de carteiras de ativos antes de 15 de agosto de 2025 (GMT+8). Por exemplo, os traders aprovados atualmente classificados como PRO3 serão atualizados para receber as taxas e os benefícios do PRO5. Esta promoção permite que os usuários qualificados passem a ter acesso aos benefícios de nível PRO6 mais cedo do que nunca, incluindo descontos de taxas de alto nível, maior liquidez e suporte institucional personalizado. Entre as vantagens adicionais estão estruturas de taxas aprimoradas para operaçõesàvista e futuras, limites de taxas de API mais altos, limites de retirada mais elevados, gerenciamento flexível de subcontas e acesso diretoàequipe de API da Bitget para suporte em tempo real.

O programa Bitget PRO é atribuído automaticamente todos os dias, às 9h00 (UTC+8), com qualificação baseada no volume de negociação de API de 30 dias do usuário. PRO1 e superiores exigem que pelo menos 20% das negociações sejam realizadas via API. Aqueles que não atenderem aos critérios retornarão aos níveis VIP. Essa estrutura permite mobilidade contínua ao mesmo tempo em que recompensa a atividade e o engajamento técnico.

No início do ano, a Bitget fortaleceu sua oferta institucional com o lançamento do Empréstimo Institucional, possibilitando uma alavancagem de até 5x nas negociaçõesàvista. Atualizações adicionais, incluindo Contas Unificadas e serviços OTC aprimorados, refletem o compromisso da Bitget em prestar suporte a traders profissionais com soluções flexíveis e seguras.

Para obter mais detalhes sobre a promoção de atualização de nível PRO+2 da Bitget, acesse aqui. Para obter detalhes sobre o programa Bitget PRO em geral, acesse a página oficial do Programa Bitget PRO e envie um e-mail com suas perguntas para institution@bitget.com.

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma. A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para obter mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, envie um e-mail para: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

Uma foto acompanhando este anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a6da46e-0407-43bb-b236-a93a5188d971

