Pafil Empreendimentos amplia atuação no Triângulo Mineiro com projeto em Uberaba

Uberaba, no Triângulo Mineiro, já conta com um empreendimento que se destaca como referência para quem busca aliar infraestrutura empresarial de qualidade, localização estratégica e valorização imobiliária. Trata-se do Parc Sul Residencial, desenvolvido pela Pafil Empreendimentos em parceria com a construtora Urbaniza.



Com foco no conceito mixed-use, o complexo integra agora o Centro Empresarial Parc Sul, unindo moradia e negócios em um único endereço. A iniciativa atende às demandas de profissionais, empresas e investidores em busca de praticidade, conectividade e crescimento.



O Centro Empresarial Parc Sul, que reúne salas comerciais versáteis, modernas e com alto potencial de valorização, fica localizado na Av. dos Advogados, nº 685, uma das regiões com maior perspectiva de desenvolvimento em Uberaba. O empreendimento oferece estrutura completa, segurança, acessibilidade e um ambiente propício para negócios na cidade. Para quem deseja empreender, estabelecer uma nova operação ou atuar em um local estratégico, o Parc Sul é uma escolha acertada.



O endereço ideal para impulsionar negócios



Com arquitetura funcional, opções de plantas e localização estratégica, o Centro Empresarial Parc Sul é a escolha perfeita para profissionais liberais, pequenas empresas e investidores que buscam um ambiente moderno e bem posicionado.



“O Centro Empresarial Parc Sul foi criado para quem quer empreender com inteligência, em um endereço estratégico, valorizado e pronto para gerar resultados. É a escolha ideal para quem busca unir infraestrutura moderna, visibilidade e qualidade de vida no dia a dia dos negócios”, afirma Diego Baroni, gerente comercial da Pafil.



A declaração resume um dos principais diferenciais do projeto, que vai além da praticidade, entregando bem-estar, economia de tempo e mais qualidade de vida para profissionais e empresários que escolherem o Centro Empresarial Parc Sul como base para suas atividades.



Tendência mundial, o conceito mixed-use ganha força no Brasil



O Centro Empresarial está alinhado a uma tendência consolidada no mercado imobiliário global: os empreendimentos mixed-use, que integram moradia, comércio e serviços em um mesmo espaço. Esse modelo, presente em cidades como Nova York, Londres e São Paulo, oferece vantagens como redução do tempo de deslocamento, sustentabilidade urbana e maior valorização imobiliária.



Ao promover uma nova dinâmica de ocupação urbana, os empreendimentos de uso misto atendem a um público que valoriza conveniência, mobilidade e integração com o entorno. Para investidores, representam uma oportunidade de retorno atrativo, com unidades residenciais e comerciais em regiões com forte potencial de crescimento.

Website: https://www.pafil.com.br/