Manpower oferece 30 vagas logísticas em Navegantes

A consultoria de soluções de Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, que atua em todo o território nacional, está realizando o recrutamento de posições para os cargos de operador(a) de empilhadeira, conferente de mercadorias e auxiliar de operações. As vagas são para atuação em Navegantes, em Santa Catarina.

As atribuições e responsabilidades podem variar conforme o cargo, mas na totalidade, incluem apoiar as atividades da área logística, com responsabilidades específicas que podem ser atribuídas, como: auxílio na operação da empilhadeira para movimentação, carga, descarga e armazenamento de materiais no setor logístico.



- Realizar o checklist diário do equipamento, zelar pela integridade dos equipamentos e cargas;



- Responsabilidade pelo recebimento e conferência de produtos na logística, verificando quantidade e qualidade para garantir a correta distribuição e liberação;



- Auxiliar nas operações de carregamento, descarga e organização do setor, assegurando a limpeza e manutenção do ambiente de trabalho;



- Atuar na organização do fluxo de mercadorias para otimizar processos, sempre seguindo procedimentos de segurança no transporte e armazenamento dos produtos.

Para todas as posições, é desejável que os candidatos tenham experiência prévia na área logística, conhecimentos básicos em ferramentas de qualidade, como 5S e plano de ação, além de familiaridade com o Pacote Office em nível básico ou usuário. Para concorrer às vagas de conferente e auxiliar de operações, é necessário ter ensino fundamental completo; para operador(a) de empilhadeira, é desejável ensino médio completo. Outros critérios específicos também podem ser exigidos, como NR11 e NR12.



Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores estão plano de saúde; vale-alimentação, vale-refeição; vale-transporte; seguro de vida.

Os profissionais interessados podem realizar o cadastro até 30 de junho, por meio do formulário: https://forms.office.com/r/e0XNJkjNCi.



Para outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/