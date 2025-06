TH Global Capital é nomeada “Instituição de Investimento Bancário Boutique do Ano” pelo terceiro ano consecutivo na 16ª edição do International M&A Awards

A TH Global Capital, uma instituição de investimento boutique global com operações em 13 países nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico, com um histórico de transações concluídas em 29 países, ganhou quatro prêmios de prestígio na 16ª edição do International M&A Awards (Prêmio Internacional de Fusões e Aquisições), incluindo o de “Instituição de Investimento Bancário Boutique do Ano” (em ingês, Boutique Investment Banking Firm of the Year award) pelo terceiro ano consecutivo.

Os prêmios da TH Global Capital incluem:

Instituição de Investimento Bancário Boutique do Ano 2025 Negócio Corporativo/Estratégico do Ano (US$ 50 milhões a US$ 100 milhões): Por assessorar a Cloobees, uma parceira global da Salesforce Summit na Polônia, em sua venda estratégica para a Synechron, com sede em Nova York. Negócio Regional do Ano – Ásia: Por assessorar a Brainvire, uma agência líder global em comércio digital e marketing digital na Ásia, em sua fusão com a Said Differently, uma empresa do portfólio da Falfurrias nos Estados Unidos. Negócio de Fusões e Aquisições do Ano (US$ 50 milhões a US$ 100 milhões): Por assessorar a Chamonix IT e a Exposé, empresas australianas líderes em engenharia digital e IA e ciência de dados, respectivamente, em sua venda estratégica para a Synechron.

Apresentados pela M&A Advisor, a principal organização de liderança mundial para profissionais de M&A, reestruturação e finanças corporativas, estes prêmios reconhecem a trajetória de 24 anos da TH Global Capital, seu alcance global e profunda expertise transcultural no fechamento bem-sucedido de transações em 29 países.

“A verdadeira excelência em negociações se revela na clareza de visão, na liderança arrojada e na capacidade de gerar impacto duradouro”, afirmou Roger Aguinaldo, fundador e CEO da The M&A Advisor. “Como vencedora do prêmio Instituição de Investimento Bancário Boutique do Ano, a TH Global Capital incorpora essas qualidades de forma exemplar. É com orgulho que reconhecemos seus resultados extraordinários, que não apenas superaram a concorrência, mas também estabeleceram um novo padrão de excelência no atual mercado, dinâmico e altamente competitivo”.

Vivek Subramanyam, fundador e CEO da TH Global Capital, afirmou: “É uma grande honra receber o prêmio ‘Instituição de Investimento Bancário Boutique do Ano’ pelo terceiro ano consecutivo. Esse reconhecimento é um testemunho do nosso compromisso contínuo com a excelência e com o sucesso de nossos clientes ao longo dos últimos 24 anos. Isso reflete não apenas a dedicação e o talento da nossa equipe, mas também nossa capacidade de entregar resultados consistentemente superiores em um mercado global cada vez mais desafiador e competitivo”.

A 16ª edição do prêmio International M&A Awards será apresentada durante uma prestigiada cerimônia de gala com traje a rigor, na Leadership in Dealmaking Summit 2025 (Cúpula de Liderança em Negociações de 2025) , em 16 de setembro, em Nova York.

