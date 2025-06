Consórcio amplia opções para gestão financeira e patrimonial

O consórcio, tradicionalmente associado à aquisição de veículos e imóveis,pode ser incorporado por empresários e investidores como instrumento de planejamento financeiro. Em um cenário de juros elevados e maior cautela nas decisões econômicas, parte do empresariado tem recorrido a mecanismos de menor custo de captação para manter obrigações ou viabilizar investimentos.

Dados do Indicador de Demanda das Empresas por Crédito, da Serasa Experian, indicam que, em março, a procura por crédito cresceu 0,9% em relação ao mês anterior, impulsionada exclusivamente pelos pequenos negócios, que registraram alta de 1,1%. Já as empresas de médio e grande porte apresentaram retração de 4,8% e 4,7%, respectivamente.

O setor de consórcios apresentou crescimento nos quatro primeiros meses de 2025. Entre janeiro e abril, as vendas de cotas aumentaram 19,3%, totalizando 1,61 milhão de novas adesões, segundo dados do Sistema de Consórcios da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). O segmento contabiliza atualmente 11,59 milhões de participantes ativos e mais de R$ 39,82 bilhões em créditos disponibilizados.

Segundo Jefferson Floriano, especialista em consórcio da Via Direta Consultoria, o consórcio pode contribuir para a estabilidade financeira de consumidores e empresas ao funcionar como um mecanismo de planejamento e compra programada a médio e longo prazos. “Além das finalidades mais comuns, a carta de crédito contemplada pode ser aplicada em diferentes estratégias, como reforço de capital de giro, substituição de dívidas com juros elevados e ampliação patrimonial”, afirma.

A definição da melhor forma de uso da carta de crédito varia conforme o perfil e os objetivos de cada um. ”O acompanhamento de profissionais especializados pode contribuir para a escolha do plano mais adequado e para o aproveitamento eficiente das possibilidades oferecidas pelo mecanismo”, destaca.

A carta de crédito pode ter seu objeto de aquisição definido apenas no momento da contemplação, o que permite ao participante ajustar a destinação do recurso de acordo com as condições do mercado e as necessidades do negócio ou do patrimônio.

As aplicações do consórcio no planejamento financeiro e patrimonial são diversas. A carta de crédito contemplada pode ser utilizada para reforçar o capital de giro, viabilizando o pagamento de fornecedores, a recomposição de estoque ou o custeio de operações sem a necessidade de contratação de crédito com juros elevados.

Além disso, o consórcio pode ser empregado na substituição de dívidas com altas taxas de juros, contribuindo para o reequilíbrio financeiro e a redução do comprometimento do fluxo de caixa.

A aquisição de novos ativos por meio do consórcio permite a expansão patrimonial planejada. Também existe o mercado secundário de cartas de consórcio contempladas, que possibilita a negociação desses ativos com o objetivo de obter rentabilidade, liquidez ou aplicação direcionada em aquisições estratégicas.

A utilização do consórcio para aquisição de bens pode integrar estratégias de proteção patrimonial, ao manter os ativos fora de estruturas expostas a riscos financeiros ou jurídicos.

