Coleta seletiva se torna exigência em contratos de limpeza

A coleta seletiva tem se consolidado como um critério essencial em contratos de limpeza e organização de ambientes corporativos. Mais do que um diferencial, ela se tornou uma exigência cada vez mais frequente por parte de clientes finais em segmentos como escritórios, indústrias, hospitais, centros logísticos, condomínios e redes varejistas.

o crescente interesse por práticas sustentáveis, aliada à busca por certificações ambientais e responsabilidade social, faz com que empresas de limpeza e facilities passem a incorporar soluções estruturadas de coleta seletiva em suas operações. A implantação eficiente desse sistema, no entanto, requer planejamento estratégico, equipamentos adequados e parceiros confiáveis.

Coleta seletiva como diferencial competitivo

Além de atender às demandas dos clientes, a coleta seletiva agrega valor ao serviço prestado, fortalece a imagem da prestadora como fornecedora estratégica e aumenta as chances de renovação e ampliação dos contratos. Segundo especialistas do setor, empresas que se adaptam às exigências ambientais se destacam em processos de licitação e negociação, ganhando vantagem competitiva no mercado.

Soluções acessíveis para diferentes ambientes

A Contemar Ambiental, empresa especializada em conteinerização, tem apoiado operações de limpeza em todo o país com soluções práticas e adaptáveis para implementação da coleta seletiva, sem comprometer o orçamento dos contratos.

Entre as opções oferecidas, destaca-se a conteinerização dupla, que consiste na instalação de dois contentores lado a lado, um para resíduos orgânicos e outro para recicláveis, facilitando a separação na origem. Já a conteinerização cromática, com contentores ou papeleiras urbanas em cores específicas para cada tipo de resíduo (papel, plástico, vidro, metal e orgânico), promove a padronização visual, o engajamento dos usuários e a organização dos espaços.

Benefícios operacionais e técnicos

Além da variedade de modelos, os equipamentos da Contemar se destacam por sua robustez, compatibilidade com sistemas de coleta mecanizada, facilidade de manutenção e higienização, e design padronizado, que combina eficiência com estética. Todos os contentores possuem certificação da ABNT, que tem como objetivo assegurar a qualidade e conformidade com as normas técnicas brasileiras.

A empresa também realiza estudos personalizados de conteinerização para atender às necessidades específicas de cada cliente ou contrato.

Sustentabilidade como estratégia de valor

Oferecer um sistema de coleta seletiva estruturado vai muito além do cumprimento de exigências contratuais: é uma forma de gerar valor contínuo, fortalecer a reputação da empresa no mercado e conquistar novas oportunidades de negócio.